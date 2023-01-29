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Американский конгрессмен отказался представлять интересы украинцев - РИА Новости, 29.01.2023
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Американский конгрессмен отказался представлять интересы украинцев
Американский конгрессмен отказался представлять интересы украинцев - РИА Новости, 29.01.2023
Американский конгрессмен отказался представлять интересы украинцев
Конгрессмена-республиканца Пола Госара возмутило поведение некоторых коллег, думающих о делах Украины больше, чем о проблемах американцев. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T21:18
2023-01-29T21:18
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Конгрессмена-республиканца Пола Госара возмутило поведение некоторых коллег, думающих о делах Украины больше, чем о проблемах американцев."Мои избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине. Единственное вторжение, которое меня беспокоит, — это вторжение на нашей южной границе", — написал он в Twitter.За последние девять месяцев число задержанных властями США на границе с Мексикой превысило миллион. Миграционный кризис разгорелся с новой силой на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией.В конце прошлого года мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов. Всего за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Соединенные Штаты, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848246302.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, twitter, аризона
В мире, Украина, США, Владимир Путин, Twitter, Аризона
21:18 29.01.2023
 
Американский конгрессмен отказался представлять интересы украинцев

Конгрессмен США Госар отказался защищать интересы украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Конгрессмена-республиканца Пола Госара возмутило поведение некоторых коллег, думающих о делах Украины больше, чем о проблемах американцев.
"Мои избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине. Единственное вторжение, которое меня беспокоит, — это вторжение на нашей южной границе", — написал он в Twitter.
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За последние девять месяцев число задержанных властями США на границе с Мексикой превысило миллион. Миграционный кризис разгорелся с новой силой на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией.
В конце прошлого года мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов. Всего за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Соединенные Штаты, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
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