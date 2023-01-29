https://ria.ru/20230129/ukraina-1848269069.html

Американский конгрессмен отказался представлять интересы украинцев

Американский конгрессмен отказался представлять интересы украинцев - РИА Новости, 29.01.2023

Американский конгрессмен отказался представлять интересы украинцев

Конгрессмена-республиканца Пола Госара возмутило поведение некоторых коллег, думающих о делах Украины больше, чем о проблемах американцев. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T21:18

2023-01-29T21:18

2023-01-29T21:18

в мире

украина

сша

владимир путин

twitter

аризона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Конгрессмена-республиканца Пола Госара возмутило поведение некоторых коллег, думающих о делах Украины больше, чем о проблемах американцев."Мои избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине. Единственное вторжение, которое меня беспокоит, — это вторжение на нашей южной границе", — написал он в Twitter.За последние девять месяцев число задержанных властями США на границе с Мексикой превысило миллион. Миграционный кризис разгорелся с новой силой на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией.В конце прошлого года мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов. Всего за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Соединенные Штаты, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848246302.html

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848266358.html

украина

сша

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, twitter, аризона