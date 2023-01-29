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"Это унизительно". Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева - РИА Новости, 29.01.2023
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"Это унизительно". Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева
"Это унизительно". Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева - РИА Новости, 29.01.2023
"Это унизительно". Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева
Пользователи Twitter упрекнули писателя Стивена Кинга в пренебрежительном отношении к украинцам из-за неправильного использования артикля перед названием... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T19:42
2023-01-29T20:32
в мире
киев
украина
россия
стивен кинг
twitter
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter упрекнули писателя Стивена Кинга в пренебрежительном отношении к украинцам из-за неправильного использования артикля перед названием страны.В своем посте в поддержку Киева Кинг написал the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев. Еще в 2017 году западные СМИ отмечали, что украинцев возмущает такое обращение, так определенный артикль перед словом "Украина", ставит под сомнение ее суверенитет. Ошибка подразумевает, что Украину можно характеризовать только через ее отношение к более крупному соседу — России."Обращение the Ukraine унизительно для нации", — написал пользователь Павел в комментариях."Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine", — также ответила Татьяна."А ведь в школах вас часто ставят в пример как человека, хорошего знающего грамматику. Нельзя говорить the Ukraine", — возмутился еще один пользователь."Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England или the Finland — the относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, например the Untied Kingdom, — добавила Анна.Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Откуда происходит артикль, не совсем ясно. Известно, что он употребляется в сложных названиях стран и организаций (например, The United Kingdom — Соединенное Королевство или The United States — Соединенные Штаты). Лишь Гамбия и Багамы официально называются по-английски The Gambia и The Bahamas, и в этих названиях артикль является частью названия страны и пишется с большой буквы. Еще несколько названий часто используются с артиклем в речи, например Нидерланды.Есть теория, что артикль затесался в название Украины из прежнего названия УССР — республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (The Ukrainian Soviet Socialist Republic — Украинская Советская Социалистическая Республика).
https://ria.ru/20230129/germaniya-1848252597.html
https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848246302.html
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в мире, киев, украина, россия, стивен кинг, twitter
В мире, Киев, Украина, Россия, Стивен Кинг, Twitter
19:42 29.01.2023 (обновлено: 20:32 29.01.2023)
 
"Это унизительно". Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева

Пользователей Twitter возмутила ошибка в названии страны в посте Стивена Кинга об Украине

© AP Photo / Elise Amendola, FileАмериканский писатель Стивен Кинг
Американский писатель Стивен Кинг - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Elise Amendola, File
Американский писатель Стивен Кинг. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter упрекнули писателя Стивена Кинга в пренебрежительном отношении к украинцам из-за неправильного использования артикля перед названием страны.
В своем посте в поддержку Киева Кинг написал the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев. Еще в 2017 году западные СМИ отмечали, что украинцев возмущает такое обращение, так определенный артикль перед словом "Украина", ставит под сомнение ее суверенитет. Ошибка подразумевает, что Украину можно характеризовать только через ее отношение к более крупному соседу — России.
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"Обращение the Ukraine унизительно для нации", — написал пользователь Павел в комментариях.
"Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine", — также ответила Татьяна.
"А ведь в школах вас часто ставят в пример как человека, хорошего знающего грамматику. Нельзя говорить the Ukraine", — возмутился еще один пользователь.
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"Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England или the Finland — the относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, например the Untied Kingdom, — добавила Анна.
Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Откуда происходит артикль, не совсем ясно. Известно, что он употребляется в сложных названиях стран и организаций (например, The United Kingdom — Соединенное Королевство или The United States — Соединенные Штаты). Лишь Гамбия и Багамы официально называются по-английски The Gambia и The Bahamas, и в этих названиях артикль является частью названия страны и пишется с большой буквы. Еще несколько названий часто используются с артиклем в речи, например Нидерланды.
Есть теория, что артикль затесался в название Украины из прежнего названия УССР — республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (The Ukrainian Soviet Socialist Republic — Украинская Советская Социалистическая Республика).
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