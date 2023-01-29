https://ria.ru/20230129/ucheniya-1848233574.html

Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе

Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе - РИА Новости, 29.01.2023

Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе

Иранская сторона предоставила странам Латинской Америки информацию и видеоматериалы с учениями Военно-морских сил в Ормузском проливе, передает агентство Mehr. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T16:01

2023-01-29T16:01

2023-01-29T16:01

в мире

иран

латинская америка

ормузский пролив

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Иранская сторона предоставила странам Латинской Америки информацию и видеоматериалы с учениями Военно-морских сил в Ормузском проливе, передает агентство Mehr. В начале января иранская армия провела учения под названием "Зульфикар" в Ормузском проливе до линии 10-й параллели северной широты в северной части Индийского океана. "Телеканал Hispan (принадлежит Корпусу стражей исламской революции, элитному подразделению ВС Ирана – ред.) предоставил полную информацию о недавних учениях Ирана в водах Ормузского пролива для жителей Латинской Америки, и жители этого континента познакомились с иранским потенциалом сдерживания", - говорится в сообщении. Такое решение КСИР связано с намерением Ирана до конца марта расширить свое присутствие до Тихого океана, конкретно – впервые сосредоточить свой флот в районе Панамского залива (в южной части материка Южная Америка).

https://ria.ru/20230129/iran-1848212607.html

иран

латинская америка

ормузский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, латинская америка, ормузский пролив, корпус стражей исламской революции