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Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе
Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе - РИА Новости, 29.01.2023
Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе
Иранская сторона предоставила странам Латинской Америки информацию и видеоматериалы с учениями Военно-морских сил в Ормузском проливе, передает агентство Mehr. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T16:01
2023-01-29T16:01
2023-01-29T16:01
в мире
иран
латинская америка
ормузский пролив
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Иранская сторона предоставила странам Латинской Америки информацию и видеоматериалы с учениями Военно-морских сил в Ормузском проливе, передает агентство Mehr. В начале января иранская армия провела учения под названием "Зульфикар" в Ормузском проливе до линии 10-й параллели северной широты в северной части Индийского океана. "Телеканал Hispan (принадлежит Корпусу стражей исламской революции, элитному подразделению ВС Ирана – ред.) предоставил полную информацию о недавних учениях Ирана в водах Ормузского пролива для жителей Латинской Америки, и жители этого континента познакомились с иранским потенциалом сдерживания", - говорится в сообщении. Такое решение КСИР связано с намерением Ирана до конца марта расширить свое присутствие до Тихого океана, конкретно – впервые сосредоточить свой флот в районе Панамского залива (в южной части материка Южная Америка).
https://ria.ru/20230129/iran-1848212607.html
иран
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, латинская америка, ормузский пролив, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Латинская Америка, Ормузский пролив, Корпус стражей исламской революции
Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе
Mehr: Иран предоставил Латинской Америке информацию об учениях своих ВМС в Ормузе