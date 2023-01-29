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Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе - РИА Новости, 29.01.2023
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Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе
Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе - РИА Новости, 29.01.2023
Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе
Иранская сторона предоставила странам Латинской Америки информацию и видеоматериалы с учениями Военно-морских сил в Ормузском проливе, передает агентство Mehr. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T16:01
2023-01-29T16:01
в мире
иран
латинская америка
ормузский пролив
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Иранская сторона предоставила странам Латинской Америки информацию и видеоматериалы с учениями Военно-морских сил в Ормузском проливе, передает агентство Mehr. В начале января иранская армия провела учения под названием "Зульфикар" в Ормузском проливе до линии 10-й параллели северной широты в северной части Индийского океана. "Телеканал Hispan (принадлежит Корпусу стражей исламской революции, элитному подразделению ВС Ирана – ред.) предоставил полную информацию о недавних учениях Ирана в водах Ормузского пролива для жителей Латинской Америки, и жители этого континента познакомились с иранским потенциалом сдерживания", - говорится в сообщении. Такое решение КСИР связано с намерением Ирана до конца марта расширить свое присутствие до Тихого океана, конкретно – впервые сосредоточить свой флот в районе Панамского залива (в южной части материка Южная Америка).
https://ria.ru/20230129/iran-1848212607.html
иран
латинская америка
ормузский пролив
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в мире, иран, латинская америка, ормузский пролив, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Латинская Америка, Ормузский пролив, Корпус стражей исламской революции
16:01 29.01.2023
 
Иран продемонстрировал Латинской Америке учения своих ВМС в Ормузе

Mehr: Иран предоставил Латинской Америке информацию об учениях своих ВМС в Ормузе

© AP Photo / Ronald ZakИранский фла
Иранский фла - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский фла. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Иранская сторона предоставила странам Латинской Америки информацию и видеоматериалы с учениями Военно-морских сил в Ормузском проливе, передает агентство Mehr.
В начале января иранская армия провела учения под названием "Зульфикар" в Ормузском проливе до линии 10-й параллели северной широты в северной части Индийского океана.
"Телеканал Hispan (принадлежит Корпусу стражей исламской революции, элитному подразделению ВС Ирана – ред.) предоставил полную информацию о недавних учениях Ирана в водах Ормузского пролива для жителей Латинской Америки, и жители этого континента познакомились с иранским потенциалом сдерживания", - говорится в сообщении.
Такое решение КСИР связано с намерением Ирана до конца марта расширить свое присутствие до Тихого океана, конкретно – впервые сосредоточить свой флот в районе Панамского залива (в южной части материка Южная Америка).
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В миреИранЛатинская АмерикаОрмузский проливКорпус стражей исламской революции
 
 
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