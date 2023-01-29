https://ria.ru/20230129/trevoga-1848157843.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T02:08

2023-01-29T02:08

2023-01-29T02:09

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

киев

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230128/trevoga-1848055435.html

украина

днепропетровская область

киев

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украина, днепропетровская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы рф