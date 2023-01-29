https://ria.ru/20230129/trevoga-1848157843.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T02:08
2023-01-29T02:08
2023-01-29T02:09
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
киев
владимир зеленский
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230128/trevoga-1848055435.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
02:08 29.01.2023 (обновлено: 02:09 29.01.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области звучит тревога