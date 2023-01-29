Рейтинг@Mail.ru
Рябков пояснил, зачем США решились на поставки танков Киеву - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/ryabkov-1848169209.html
Рябков пояснил, зачем США решились на поставки танков Киеву
Рябков пояснил, зачем США решились на поставки танков Киеву - РИА Новости, 29.01.2023
Рябков пояснил, зачем США решились на поставки танков Киеву
Заявления Вашингтона о том, что поставки Киеву танков Abrams не являются эскалацией, — это отрицание очевидного, США пошли на этот шаг еще и для того, чтобы... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T08:15
2023-01-29T17:49
в мире
сергей рябков
сша
украина
вашингтон (штат)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заявления Вашингтона о том, что поставки Киеву танков Abrams не являются эскалацией, — это отрицание очевидного, США пошли на этот шаг еще и для того, чтобы подравнять общенатовскую шеренгу, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что отправка танкового батальона на Украину — это "крайне деструктивный шаг" со стороны США, в том числе с точки зрения "попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине". "Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем, на Украину — это не эскалация. И вообще, в последнее время прямых цитат из Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей, и натовских: "Мир — это война" — буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и в высоких кабинетах на Западе. &lt;...&gt; Так и сейчас, после решения о направлении танков Abrams в значительном количестве, начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного", — сказал Рябков. "Американцы пошли на этот шаг, чтобы опять подравнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет на первый-второй. Все это в таком виде реализуется на глазах международного сообщества, которое, как я понимаю, испытывает нарастающую обеспокоенность тем, куда толкает мир эта западная группа безответственных, если не сказать потерявших разум политиков или политиканов", — подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20230128/peregovory-1848090128.html
https://ria.ru/20230128/pushkov-1848121792.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей рябков, сша, украина, вашингтон (штат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, США, Украина, Вашингтон (штат), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:15 29.01.2023 (обновлено: 17:49 29.01.2023)
 
Рябков пояснил, зачем США решились на поставки танков Киеву

Рябков заявил, что США пошли на поставки Киеву, чтобы подравнять общенатовскую шеренгу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заявления Вашингтона о том, что поставки Киеву танков Abrams не являются эскалацией, — это отрицание очевидного, США пошли на этот шаг еще и для того, чтобы подравнять общенатовскую шеренгу, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что отправка танкового батальона на Украину — это "крайне деструктивный шаг" со стороны США, в том числе с точки зрения "попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине".
Музей военной техники в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 14:22
Киев заявил о переговорах по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму
"Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем, на Украину — это не эскалация. И вообще, в последнее время прямых цитат из Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей, и натовских: "Мир — это война" — буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и в высоких кабинетах на Западе. <...> Так и сейчас, после решения о направлении танков Abrams в значительном количестве, начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного", — сказал Рябков.
"Американцы пошли на этот шаг, чтобы опять подравнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет на первый-второй. Все это в таком виде реализуется на глазах международного сообщества, которое, как я понимаю, испытывает нарастающую обеспокоенность тем, куда толкает мир эта западная группа безответственных, если не сказать потерявших разум политиков или политиканов", — подчеркнул замминистра.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 18:30
НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией, заявил Пушков
 
В миреСергей РябковСШАУкраинаВашингтон (штат)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала