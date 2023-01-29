https://ria.ru/20230129/ryabkov-1848169209.html

Рябков пояснил, зачем США решились на поставки танков Киеву

Рябков пояснил, зачем США решились на поставки танков Киеву - РИА Новости, 29.01.2023

Рябков пояснил, зачем США решились на поставки танков Киеву

Заявления Вашингтона о том, что поставки Киеву танков Abrams не являются эскалацией, — это отрицание очевидного, США пошли на этот шаг еще и для того, чтобы... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T08:15

2023-01-29T08:15

2023-01-29T17:49

в мире

сергей рябков

сша

украина

вашингтон (штат)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заявления Вашингтона о том, что поставки Киеву танков Abrams не являются эскалацией, — это отрицание очевидного, США пошли на этот шаг еще и для того, чтобы подравнять общенатовскую шеренгу, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что отправка танкового батальона на Украину — это "крайне деструктивный шаг" со стороны США, в том числе с точки зрения "попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине". "Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем, на Украину — это не эскалация. И вообще, в последнее время прямых цитат из Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей, и натовских: "Мир — это война" — буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и в высоких кабинетах на Западе. <...> Так и сейчас, после решения о направлении танков Abrams в значительном количестве, начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного", — сказал Рябков. "Американцы пошли на этот шаг, чтобы опять подравнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет на первый-второй. Все это в таком виде реализуется на глазах международного сообщества, которое, как я понимаю, испытывает нарастающую обеспокоенность тем, куда толкает мир эта западная группа безответственных, если не сказать потерявших разум политиков или политиканов", — подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20230128/peregovory-1848090128.html

https://ria.ru/20230128/pushkov-1848121792.html

сша

украина

вашингтон (штат)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей рябков, сша, украина, вашингтон (штат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)