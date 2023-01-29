Рейтинг@Mail.ru
Каир готов посредничать между Ереваном и Баку - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/posrednik-1848236727.html
Каир готов посредничать между Ереваном и Баку
Каир готов посредничать между Ереваном и Баку - РИА Новости, 29.01.2023
Каир готов посредничать между Ереваном и Баку
Каир занимает нейтральную позицию в армяно-азербайджанском конфликте, но готов стать посредником между двумя странами, заявил в Ереване президент Египта Абдель... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T16:25
2023-01-29T16:25
в мире
египет
ереван
каир (город)
абдель фаттах ас-сиси
ваагн хачатурян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153076/21/1530762120_0:234:2812:1816_1920x0_80_0_0_671840f7f7e38c8223acf8410089c69b.jpg
ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Каир занимает нейтральную позицию в армяно-азербайджанском конфликте, но готов стать посредником между двумя странами, заявил в Ереване президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Отмечается, что такое заявление египетский лидер сделал на встрече со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном. "У нас нейтральная позиция в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, и в этом смысле, если вы принимаете наше посредничество и хотели бы, чтобы мы посредничали или взяли на себя такую роль, то мы готовы", - приводит слова Ас-Сиси пресс-служба армянского президента. Он отметил, что Египет является свидетелем региональных проблем и конфликтов. "Начиная с 70-х годов прошлого века Египет пошел по пути мира и столкнулся на этом пути с рядом препятствий", - цитирует пресс-служба слова президента Египта. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html
https://ria.ru/20230117/koridor-1845578693.html
египет
ереван
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153076/21/1530762120_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_fe2658a3e00aaa03ad3d6da277632a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, ереван, каир (город), абдель фаттах ас-сиси, ваагн хачатурян
В мире, Египет, Ереван, Каир (город), Абдель Фаттах ас-Сиси, Ваагн Хачатурян
16:25 29.01.2023
 
Каир готов посредничать между Ереваном и Баку

Президент Ас-Сиси заявил о готовности Каира посредничать между Ереваном и Баку

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Каир занимает нейтральную позицию в армяно-азербайджанском конфликте, но готов стать посредником между двумя странами, заявил в Ереване президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.
Отмечается, что такое заявление египетский лидер сделал на встрече со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 11:35Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха
"У нас нейтральная позиция в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, и в этом смысле, если вы принимаете наше посредничество и хотели бы, чтобы мы посредничали или взяли на себя такую роль, то мы готовы", - приводит слова Ас-Сиси пресс-служба армянского президента.
Он отметил, что Египет является свидетелем региональных проблем и конфликтов. "Начиная с 70-х годов прошлого века Египет пошел по пути мира и столкнулся на этом пути с рядом препятствий", - цитирует пресс-служба слова президента Египта.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 19:00Ситуация в Нагорном Карабахе
Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора
 
В миреЕгипетЕреванКаир (город)Абдель Фаттах ас-СисиВаагн Хачатурян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала