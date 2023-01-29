https://ria.ru/20230129/posrednik-1848236727.html

Каир готов посредничать между Ереваном и Баку

Каир готов посредничать между Ереваном и Баку - РИА Новости, 29.01.2023

Каир готов посредничать между Ереваном и Баку

Каир занимает нейтральную позицию в армяно-азербайджанском конфликте, но готов стать посредником между двумя странами, заявил в Ереване президент Египта Абдель... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T16:25

2023-01-29T16:25

2023-01-29T16:25

в мире

египет

ереван

каир (город)

абдель фаттах ас-сиси

ваагн хачатурян

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ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Каир занимает нейтральную позицию в армяно-азербайджанском конфликте, но готов стать посредником между двумя странами, заявил в Ереване президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Отмечается, что такое заявление египетский лидер сделал на встрече со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном. "У нас нейтральная позиция в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, и в этом смысле, если вы принимаете наше посредничество и хотели бы, чтобы мы посредничали или взяли на себя такую роль, то мы готовы", - приводит слова Ас-Сиси пресс-служба армянского президента. Он отметил, что Египет является свидетелем региональных проблем и конфликтов. "Начиная с 70-х годов прошлого века Египет пошел по пути мира и столкнулся на этом пути с рядом препятствий", - цитирует пресс-служба слова президента Египта. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html

https://ria.ru/20230117/koridor-1845578693.html

египет

ереван

каир (город)

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в мире, египет, ереван, каир (город), абдель фаттах ас-сиси, ваагн хачатурян