Каир готов посредничать между Ереваном и Баку
Президент Ас-Сиси заявил о готовности Каира посредничать между Ереваном и Баку
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Каир занимает нейтральную позицию в армяно-азербайджанском конфликте, но готов стать посредником между двумя странами, заявил в Ереване президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.
Отмечается, что такое заявление египетский лидер сделал на встрече со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном.
"У нас нейтральная позиция в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, и в этом смысле, если вы принимаете наше посредничество и хотели бы, чтобы мы посредничали или взяли на себя такую роль, то мы готовы", - приводит слова Ас-Сиси пресс-служба армянского президента.
Он отметил, что Египет является свидетелем региональных проблем и конфликтов. "Начиная с 70-х годов прошлого века Египет пошел по пути мира и столкнулся на этом пути с рядом препятствий", - цитирует пресс-служба слова президента Египта.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.