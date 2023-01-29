https://ria.ru/20230129/obstrel-1848280569.html

На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков

На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков - РИА Новости, 29.01.2023

На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков

Группа грузовиков была обстреляна неопознанными самолетами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака, заявил РИА Новости источник в иракских органах... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T23:46

2023-01-29T23:46

2023-01-29T23:53

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сирия

ирак

аль-букемаль

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БАГДАД, 29 янв - РИА Новости. Группа грузовиков была обстреляна неопознанными самолетами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Неустановленные самолеты обстреляли грузовики в районе города Аль-Букемаль на востоке Сирии", - сообщил источник.Согласно источнику, незадолго до этого грузовики въехали в Сирию из соседнего Ирака.

https://ria.ru/20230128/siriya-1848143996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сирия, ирак, аль-букемаль