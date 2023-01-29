Рейтинг@Mail.ru
На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/obstrel-1848280569.html
На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков
На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков - РИА Новости, 29.01.2023
На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков
Группа грузовиков была обстреляна неопознанными самолетами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака, заявил РИА Новости источник в иракских органах... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T23:46
2023-01-29T23:53
в мире
сирия
ирак
аль-букемаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355961_0:280:2016:1414_1920x0_80_0_0_9459816ac501a45e4947bebbd6f07d16.jpg
БАГДАД, 29 янв - РИА Новости. Группа грузовиков была обстреляна неопознанными самолетами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Неустановленные самолеты обстреляли грузовики в районе города Аль-Букемаль на востоке Сирии", - сообщил источник.Согласно источнику, незадолго до этого грузовики въехали в Сирию из соседнего Ирака.
https://ria.ru/20230128/siriya-1848143996.html
сирия
ирак
аль-букемаль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355961_81:61:2016:1512_1920x0_80_0_0_fe36801233d317b2778765728d381fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, ирак, аль-букемаль
В мире, Сирия, Ирак, Аль-Букемаль
23:46 29.01.2023 (обновлено: 23:53 29.01.2023)
 
На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков

На востоке Сирии после въезда с территории Ирака самолеты обстреляли группу грузовиков

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 29 янв - РИА Новости. Группа грузовиков была обстреляна неопознанными самолетами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
"Неустановленные самолеты обстреляли грузовики в районе города Аль-Букемаль на востоке Сирии", - сообщил источник.
Согласно источнику, незадолго до этого грузовики въехали в Сирию из соседнего Ирака.
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 22:00Война в Сирии
Сирия отвергла доклад ОЗХО по химоружию
 
В миреСирияИракАль-Букемаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала