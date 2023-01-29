https://ria.ru/20230129/obstrel-1848280569.html
На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков
На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков - РИА Новости, 29.01.2023
На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков
Группа грузовиков была обстреляна неопознанными самолетами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака, заявил РИА Новости источник в иракских органах... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T23:46
2023-01-29T23:46
2023-01-29T23:53
в мире
сирия
ирак
аль-букемаль
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БАГДАД, 29 янв - РИА Новости. Группа грузовиков была обстреляна неопознанными самолетами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Неустановленные самолеты обстреляли грузовики в районе города Аль-Букемаль на востоке Сирии", - сообщил источник.Согласно источнику, незадолго до этого грузовики въехали в Сирию из соседнего Ирака.
https://ria.ru/20230128/siriya-1848143996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сирия, ирак, аль-букемаль
В мире, Сирия, Ирак, Аль-Букемаль
23:46 29.01.2023 (обновлено: 23:53 29.01.2023)
На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков
На востоке Сирии после въезда с территории Ирака самолеты обстреляли группу грузовиков