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В Совфеде браваду НАТО связали с переломом в ситуации на Украине - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/nato-1848193522.html
В Совфеде браваду НАТО связали с переломом в ситуации на Украине
В Совфеде браваду НАТО связали с переломом в ситуации на Украине - РИА Новости, 29.01.2023
В Совфеде браваду НАТО связали с переломом в ситуации на Украине
Воинствующая бравада военачальников НАТО связана с тем, что в ситуации на Украине начался перелом, Россия наращивает обороты, заявил РИА Новости первый замглавы РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:30
2023-01-29T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
роб бауэр
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Воинствующая бравада военачальников НАТО связана с тем, что в ситуации на Украине начался перелом, Россия наращивает обороты, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. Ранее председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине альянс решил укрепить восточный фланг НАТО. По словам Бауэра, это важный сигнал русским – "мы готовы, если у них возникнет идея прийти к НАТО". "Я спокойно отношусь к этим вещам, они сейчас заявили об этом, потому что реально увидели, что начался перелом на Украине. Более того, они понимают, что ту помощь, которую они сейчас пытаются оказать танками, даже самолетами - она ситуацию вряд ли изменит, Россия наращивает обороты", - сказал Джабаров. По мнению сенатора, заявление натовского чиновника "больше похоже на браваду". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html
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в мире, россия, украина, донбасс, роб бауэр, владимир путин, совет федерации рф, нато, владимир джабаров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Роб Бауэр, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО, Владимир Джабаров
11:30 29.01.2023
 
В Совфеде браваду НАТО связали с переломом в ситуации на Украине

Замглавы комитета Совфеда Джабаров: бравада НАТО связана с переломом в ситуации на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Воинствующая бравада военачальников НАТО связана с тем, что в ситуации на Украине начался перелом, Россия наращивает обороты, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.
Ранее председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине альянс решил укрепить восточный фланг НАТО. По словам Бауэра, это важный сигнал русским – "мы готовы, если у них возникнет идея прийти к НАТО".
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"Я спокойно отношусь к этим вещам, они сейчас заявили об этом, потому что реально увидели, что начался перелом на Украине. Более того, они понимают, что ту помощь, которую они сейчас пытаются оказать танками, даже самолетами - она ситуацию вряд ли изменит, Россия наращивает обороты", - сказал Джабаров.
По мнению сенатора, заявление натовского чиновника "больше похоже на браваду".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассРоб БауэрВладимир ПутинСовет Федерации РФНАТОВладимир Джабаров
 
 
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