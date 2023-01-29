https://ria.ru/20230129/nato-1848193522.html

В Совфеде браваду НАТО связали с переломом в ситуации на Украине

В Совфеде браваду НАТО связали с переломом в ситуации на Украине - РИА Новости, 29.01.2023

В Совфеде браваду НАТО связали с переломом в ситуации на Украине

Воинствующая бравада военачальников НАТО связана с тем, что в ситуации на Украине начался перелом, Россия наращивает обороты, заявил РИА Новости первый замглавы РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:30

2023-01-29T11:30

2023-01-29T11:30

специальная военная операция на украине

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россия

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роб бауэр

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совет федерации рф

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Воинствующая бравада военачальников НАТО связана с тем, что в ситуации на Украине начался перелом, Россия наращивает обороты, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. Ранее председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине альянс решил укрепить восточный фланг НАТО. По словам Бауэра, это важный сигнал русским – "мы готовы, если у них возникнет идея прийти к НАТО". "Я спокойно отношусь к этим вещам, они сейчас заявили об этом, потому что реально увидели, что начался перелом на Украине. Более того, они понимают, что ту помощь, которую они сейчас пытаются оказать танками, даже самолетами - она ситуацию вряд ли изменит, Россия наращивает обороты", - сказал Джабаров. По мнению сенатора, заявление натовского чиновника "больше похоже на браваду". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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