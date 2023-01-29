https://ria.ru/20230129/lotereya-1848248993.html

Петербуржец выиграл в лотерею сто миллионов рублей

Петербуржец выиграл в лотерею сто миллионов рублей - РИА Новости, 29.01.2023

Петербуржец выиграл в лотерею сто миллионов рублей

Житель Санкт-Петербурга выиграл 100 миллионов рублей в лотерее "Мечталлион" - это первый раз, когда в этой лотерее за месяц выигрывают дважды такую сумму,... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T18:13

2023-01-29T18:13

2023-01-29T18:13

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга выиграл 100 миллионов рублей в лотерее "Мечталлион" - это первый раз, когда в этой лотерее за месяц выигрывают дважды такую сумму, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи". "Так, 1 января в новогоднем шоу "Мечталлион" на Первом канале был разыгран суперприз - 100 миллионов рублей, счастливый билет был куплен в Московской области. А уже 29 января во время тиража №18 флагмана от "Национальной Лотереи" исполнилась мечта о суперпризе одного из жителей Санкт-Петербурга", - сообщили в компании, отметив, что это первый раз, когда за месяц выигрывают дважды такую сумму в эту лотерею. Там также отметили, что суперприз был разыгран уже на 33 ходу – на один ход раньше установленного ограничения по количеству ходов на данную категорию. По правилам, чтобы выиграть суперприз, надо закрыть все поле до 34 хода включительно. Если игрок закрывает поле после этого хода, то выигрывает 1 миллион рублей. В компании рассказали, что победитель пока не обратился за призом в лотерейный центр. "Мы с нетерпением ждем победителя за выигрышем", - добавили в пресс-службе. В компании также напомнили, что "Мечталлион" был запущен в октябре 2022: с начала запуска за счет розыгрышей этой лотереи в России появилось 374 миллионера, а общая сумма выигрышей превысила 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html

https://ria.ru/20230114/lotereya-1844902763.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

россия

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), россия