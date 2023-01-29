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"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска - РИА Новости, 29.01.2023
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"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска
"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска - РИА Новости, 29.01.2023
"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска
В музыкальной школе Лисичанска (ЛНР) проходят занятия, несмотря на то что часть помещений пострадала при летних обстрелах. В результате прямого попадания было разрушено три класса. Дети уроки не пропускают. С приходом зимы они занимались музыкой в холоде, сейчас стало лучше – появились обогреватели.
2023-01-29T16:21
2023-01-29T16:21
видео
лисичанск
музыка
дети
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Лисичанск был взят под контроль российскими войсками 3 июля 2022 года. В Министерстве обороны РФ заявили, что "военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов" в школах и детском саду города. При этом в многоквартирных домах находились огневые позиции и снайперские точки.
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Ольга Кожухова
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60
353
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"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска
В музыкальной школе Лисичанска (ЛНР) проходят занятия, несмотря на то, что часть помещений пострадала при летних обстрелах. В результате прямого попадания было разрушено три класса. Дети уроки не пропускают. С приходом зимы они занимались музыкой в холоде, сейчас стало лучше – появились обогреватели. Лисичанск был взят под контроль российскими войсками 3 июля 2022 года. В Министерстве обороны РФ заявили, что "военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов" в школах и детском саду города. При этом в многоквартирных домах находились огневые позиции и снайперские точки.
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видео, лисичанск, музыка, дети, видео
Видео, Лисичанск, Музыка, Дети
"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска
В музыкальной школе Лисичанска (ЛНР) проходят занятия, несмотря на то что часть помещений пострадала при летних обстрелах. В результате прямого попадания было разрушено три класса. Дети уроки не пропускают. С приходом зимы они занимались музыкой в холоде, сейчас стало лучше – появились обогреватели.
2023-01-29T16:21
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16:21 29.01.2023
 

"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска

Читать ria.ru в
В музыкальной школе Лисичанска (ЛНР) проходят занятия, несмотря на то что часть помещений пострадала при летних обстрелах. В результате прямого попадания было разрушено три класса. Дети уроки не пропускают. С приходом зимы они занимались музыкой в холоде, сейчас стало лучше – появились обогреватели.
Лисичанск был взят под контроль российскими войсками 3 июля 2022 года. В Министерстве обороны РФ заявили, что "военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов" в школах и детском саду города. При этом в многоквартирных домах находились огневые позиции и снайперские точки.
 
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