https://ria.ru/20230129/lisichansk-1848226684.html
"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска
"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска - РИА Новости, 29.01.2023
"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска
В музыкальной школе Лисичанска (ЛНР) проходят занятия, несмотря на то что часть помещений пострадала при летних обстрелах. В результате прямого попадания было разрушено три класса. Дети уроки не пропускают. С приходом зимы они занимались музыкой в холоде, сейчас стало лучше – появились обогреватели.
2023-01-29T16:21
2023-01-29T16:21
2023-01-29T16:21
видео
лисичанск
музыка
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848225860_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c810e0aa50a7eadae750d09da710c86c.jpg
Лисичанск был взят под контроль российскими войсками 3 июля 2022 года. В Министерстве обороны РФ заявили, что "военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов" в школах и детском саду города. При этом в многоквартирных домах находились огневые позиции и снайперские точки.
лисичанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848225860_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b28515df94cc594a213c3a5503f3793.jpg
"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска
В музыкальной школе Лисичанска (ЛНР) проходят занятия, несмотря на то, что часть помещений пострадала при летних обстрелах. В результате прямого попадания было разрушено три класса. Дети уроки не пропускают. С приходом зимы они занимались музыкой в холоде, сейчас стало лучше – появились обогреватели.
Лисичанск был взят под контроль российскими войсками 3 июля 2022 года. В Министерстве обороны РФ заявили, что "военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов" в школах и детском саду города. При этом в многоквартирных домах находились огневые позиции и снайперские точки.
2023-01-29T16:21
true
PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, лисичанск, музыка, дети, видео
Видео, Лисичанск, Музыка, Дети
"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска
В музыкальной школе Лисичанска (ЛНР) проходят занятия, несмотря на то что часть помещений пострадала при летних обстрелах. В результате прямого попадания было разрушено три класса. Дети уроки не пропускают. С приходом зимы они занимались музыкой в холоде, сейчас стало лучше – появились обогреватели.
2023-01-29T16:21
true
PT2M01S
"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска
В музыкальной школе Лисичанска (ЛНР) проходят занятия, несмотря на то что часть помещений пострадала при летних обстрелах. В результате прямого попадания было разрушено три класса. Дети уроки не пропускают. С приходом зимы они занимались музыкой в холоде, сейчас стало лучше – появились обогреватели.