https://ria.ru/20230129/lisichansk-1848226684.html

"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска

"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска - РИА Новости, 29.01.2023

"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска

В музыкальной школе Лисичанска (ЛНР) проходят занятия, несмотря на то что часть помещений пострадала при летних обстрелах. В результате прямого попадания было разрушено три класса. Дети уроки не пропускают. С приходом зимы они занимались музыкой в холоде, сейчас стало лучше – появились обогреватели.

2023-01-29T16:21

2023-01-29T16:21

2023-01-29T16:21

видео

лисичанск

музыка

дети

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Лисичанск был взят под контроль российскими войсками 3 июля 2022 года. В Министерстве обороны РФ заявили, что "военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов" в школах и детском саду города. При этом в многоквартирных домах находились огневые позиции и снайперские точки.

лисичанск

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2023

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Играй, не так страшно будет": уроки музыки в разрушенной школе Лисичанска В музыкальной школе Лисичанска (ЛНР) проходят занятия, несмотря на то, что часть помещений пострадала при летних обстрелах. В результате прямого попадания было разрушено три класса. Дети уроки не пропускают. С приходом зимы они занимались музыкой в холоде, сейчас стало лучше – появились обогреватели. Лисичанск был взят под контроль российскими войсками 3 июля 2022 года. В Министерстве обороны РФ заявили, что "военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов" в школах и детском саду города. При этом в многоквартирных домах находились огневые позиции и снайперские точки. 2023-01-29T16:21 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, лисичанск, музыка, дети, видео