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В Крыму прокомментировали угрозы Киева нанести ракетный удар по полуострову - РИА Новости, 29.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/krym-1848172989.html
В Крыму прокомментировали угрозы Киева нанести ракетный удар по полуострову
В Крыму прокомментировали угрозы Киева нанести ракетный удар по полуострову - РИА Новости, 29.01.2023
В Крыму прокомментировали угрозы Киева нанести ракетный удар по полуострову
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал угрозу киевской власти нанести ракетный удар по полуострову "гавканьем из-под дивана". РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T08:57
2023-01-29T08:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
михаил подоляк
олег крючков
владимир зеленский
алексей арестович
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал угрозу киевской власти нанести ракетный удар по полуострову "гавканьем из-под дивана". Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись с Западом о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. "России ударами по Крыму угрожает Подоляк - человек, который не имеет понятия о войне, стратегии, тактике, характеристиках вооружения. Типичная украинская история - гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать родину. Я думаю, первые наши танки в Киеве встречать с караваем будут как раз Подоляк и (бывший советник главы офиса Зеленского Алексей) Арестович - в веночках и лентах", - сказал Крючков РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230119/most-1846012519.html
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россия
украина
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россия, украина, михаил подоляк, олег крючков, владимир зеленский, алексей арестович , республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Олег Крючков, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Республика Крым
08:57 29.01.2023
 
В Крыму прокомментировали угрозы Киева нанести ракетный удар по полуострову

Советник Аксенова Крючков назвал слова Подоляка об ударах по Крыму гавканьем из-под дивана

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал угрозу киевской власти нанести ракетный удар по полуострову "гавканьем из-под дивана".
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись с Западом о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
Первый этап восстановительных работ на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 16:17Специальная военная операция на Украине
Офис Зеленского считает, что Запад не будет против удара по Крымскому мосту
"России ударами по Крыму угрожает Подоляк - человек, который не имеет понятия о войне, стратегии, тактике, характеристиках вооружения. Типичная украинская история - гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать родину. Я думаю, первые наши танки в Киеве встречать с караваем будут как раз Подоляк и (бывший советник главы офиса Зеленского Алексей) Арестович - в веночках и лентах", - сказал Крючков РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября 2022, 18:46Специальная военная операция на Украине
В Крыму ответили на слова Подоляка о желании попасть на полуостров
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМихаил ПодолякОлег КрючковВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичРеспублика Крым
 
 
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