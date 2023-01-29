https://ria.ru/20230129/krym-1848172989.html
В Крыму прокомментировали угрозы Киева нанести ракетный удар по полуострову
В Крыму прокомментировали угрозы Киева нанести ракетный удар по полуострову - РИА Новости, 29.01.2023
В Крыму прокомментировали угрозы Киева нанести ракетный удар по полуострову
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал угрозу киевской власти нанести ракетный удар по полуострову "гавканьем из-под дивана". РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T08:57
2023-01-29T08:57
2023-01-29T08:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
михаил подоляк
олег крючков
владимир зеленский
алексей арестович
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал угрозу киевской власти нанести ракетный удар по полуострову "гавканьем из-под дивана". Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись с Западом о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. "России ударами по Крыму угрожает Подоляк - человек, который не имеет понятия о войне, стратегии, тактике, характеристиках вооружения. Типичная украинская история - гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать родину. Я думаю, первые наши танки в Киеве встречать с караваем будут как раз Подоляк и (бывший советник главы офиса Зеленского Алексей) Арестович - в веночках и лентах", - сказал Крючков РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230119/most-1846012519.html
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РИА Новости
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россия, украина, михаил подоляк, олег крючков, владимир зеленский, алексей арестович , республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Олег Крючков, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Республика Крым
В Крыму прокомментировали угрозы Киева нанести ракетный удар по полуострову
Советник Аксенова Крючков назвал слова Подоляка об ударах по Крыму гавканьем из-под дивана