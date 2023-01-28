https://ria.ru/20230128/peregovory-1848090128.html

Киев заявил о переговорах по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму

Киев заявил о переговорах по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму - РИА Новости, 28.01.2023

Киев заявил о переговорах по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму

Киев, согласовав поставки танков, ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, заявил советник офиса Владимира... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:22

2023-01-28T14:22

2023-01-28T14:34

украина

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михаил подоляк

нато

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Киев, согласовав поставки танков, ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.Подоляк также заявил, что Украине нужно от 350 до 500 танков, при этом страна надеется на максимально сжатые сроки поставок — до полутора-двух месяцев. Он подчеркнул, что сейчас все нужно делать крайне быстро.После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230128/tanki-1848045066.html

https://ria.ru/20230128/tanki-1848063367.html

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украина, в мире, республика крым, михаил подоляк, нато, россия, сша