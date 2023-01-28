14:22 28.01.2023 (обновлено: 14:34 28.01.2023)
Киев заявил о переговорах по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму
Подоляк заявил о переговорах по поставкам Украине ракет и авиации для ударов по Крыму
© AP Photo / Daniel ColeМузей военной техники в Киеве, Украина
© AP Photo / Daniel Cole
Музей военной техники в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Киев, согласовав поставки танков, ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.
"Сейчас на переговорном столе две очень важные позиции: ракеты повышенной дальности, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру россиян, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма, и, соответственно, авиация", — сказал он.
Подоляк также заявил, что Украине нужно от 350 до 500 танков, при этом страна надеется на максимально сжатые сроки поставок — до полутора-двух месяцев. Он подчеркнул, что сейчас все нужно делать крайне быстро.
После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.