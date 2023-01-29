14:25 29.01.2023 (обновлено: 14:28 29.01.2023)
Глава Минобороны Италии рассказал об отношении к России
Министр обороны Италии Крозетто заявил, что никогда не имел предубеждений против России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Архивное фото
РИМ, 29 янв – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что никогда не имел никаких предубеждений против России и в прошлом даже надеялся, что она сможет стать союзником Запада.
"У меня никогда не было никаких предубеждений против России. Наоборот. Я даже был критически настроен в отношении некоторых подходов НАТО, которые я считал неоправданными. Я надеялся, что она могла бы стать союзником Запада. Я был неправ", - написал он в воскресенье в Twitter.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подверг резкой критике такую позицию главы минобороны Италии. Поставки Украине бронетехники и другого оружия не предотвратят Третью мировую войну, поскольку если она начнется, использоваться будут уже не танки и не истребители, указал он в субботу в своем телеграм-канале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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