https://ria.ru/20230129/krozetto-1848217868.html

Глава Минобороны Италии рассказал об отношении к России

Глава Минобороны Италии рассказал об отношении к России - РИА Новости, 29.01.2023

Глава Минобороны Италии рассказал об отношении к России

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что никогда не имел никаких предубеждений против России и в прошлом даже надеялся, что она сможет стать союзником... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:25

2023-01-29T14:25

2023-01-29T14:28

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украина

италия

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сергей лавров

дмитрий медведев

нато

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РИМ, 29 янв – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что никогда не имел никаких предубеждений против России и в прошлом даже надеялся, что она сможет стать союзником Запада. В пятницу на публичном мероприятии в Риме, обосновывая необходимость военной помощи Украине, Крозетто заявил, что если российские танки дойдут до Киева и границ Европы, то начнется Третья мировая война. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подверг резкой критике такую позицию главы минобороны Италии. Поставки Украине бронетехники и другого оружия не предотвратят Третью мировую войну, поскольку если она начнется, использоваться будут уже не танки и не истребители, указал он в субботу в своем телеграм-канале. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230127/san-remo-1847841803.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, италия, гуидо крозетто, сергей лавров, дмитрий медведев, нато, twitter