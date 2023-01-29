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СМИ: южнокорейский солдат по ошибке открыл стрельбу у границы с КНДР - РИА Новости, 29.01.2023
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СМИ: южнокорейский солдат по ошибке открыл стрельбу у границы с КНДР
СМИ: южнокорейский солдат по ошибке открыл стрельбу у границы с КНДР - РИА Новости, 29.01.2023
СМИ: южнокорейский солдат по ошибке открыл стрельбу у границы с КНДР
Южнокорейский солдат в субботу по ошибке открыл стрельбу во время тренировки недалеко от границы с КНДР, Сеул проинформировала Пхеньян, что стрельба не была... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T06:44
2023-01-29T06:46
сеул
пхеньян
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 29 янв – РИА Новости. Южнокорейский солдат в субботу по ошибке открыл стрельбу во время тренировки недалеко от границы с КНДР, Сеул проинформировала Пхеньян, что стрельба не была преднамеренной, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники среди военных. Сообщается, что четыре боевых снаряда были выпущены из пулемета во время тренировки армейского подразделения на одном из наблюдательных постов (GP) в демилитаризованной зоне в провинции Канвондо в 18.27 субботы (12.27 мск), в ходе которой стрельба не предусматривалась. Все пули попали на южнокорейскую сторону военной демаркационной линии (фактическая граница с КНДР). "Никаких особых действий с северокорейской стороны замечено не было, ведется расследование точных обстоятельств инцидента", - сказал представитель подразделения. В мае 2020 года по меньшей мере четыре пули из Северной Кореи попали в сторожевой пост Южной Кореи в центральной части демилитаризованной зоны, что побудило южнокорейские войска открыть ответный огонь. Это была первая перестрелка между Южной и Северной Кореей за многие годы.
https://radiosputnik.ria.ru/20230105/razvedka-1843147507.html
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сеул, пхеньян, южная корея, в мире
Сеул, Пхеньян, Южная Корея, В мире
06:44 29.01.2023 (обновлено: 06:46 29.01.2023)
 
СМИ: южнокорейский солдат по ошибке открыл стрельбу у границы с КНДР

"Ренхап": южнокорейский солдат по ошибке открыл стрельбу на тренировке у границы с КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonГраница Северной и Южной Кореи
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Граница Северной и Южной Кореи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 29 янв – РИА Новости. Южнокорейский солдат в субботу по ошибке открыл стрельбу во время тренировки недалеко от границы с КНДР, Сеул проинформировала Пхеньян, что стрельба не была преднамеренной, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники среди военных.
Сообщается, что четыре боевых снаряда были выпущены из пулемета во время тренировки армейского подразделения на одном из наблюдательных постов (GP) в демилитаризованной зоне в провинции Канвондо в 18.27 субботы (12.27 мск), в ходе которой стрельба не предусматривалась. Все пули попали на южнокорейскую сторону военной демаркационной линии (фактическая граница с КНДР).
"Никаких особых действий с северокорейской стороны замечено не было, ведется расследование точных обстоятельств инцидента", - сказал представитель подразделения.
В мае 2020 года по меньшей мере четыре пули из Северной Кореи попали в сторожевой пост Южной Кореи в центральной части демилитаризованной зоны, что побудило южнокорейские войска открыть ответный огонь. Это была первая перестрелка между Южной и Северной Кореей за многие годы.
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