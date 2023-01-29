https://ria.ru/20230129/evropa-1848196813.html
В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы
В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы - РИА Новости, 29.01.2023
В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы
Европейская экономика не готова к переходу на военный режим, европейцы уже переживают кризис, сказываются газовые, нефтяные проблемы, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:53
2023-01-29T11:53
2023-01-29T11:53
специальная военная операция на украине
экономика
европа
владимир джабаров
совет федерации рф
роб бауэр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812880918_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_78ed04a3396a5e60491e6124d1638e7d.jpg
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Европейская экономика не готова к переходу на военный режим, европейцы уже переживают кризис, сказываются газовые, нефтяные проблемы, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в интервью на португальском телеканале RTP отметил, что российская армия вооружена лучше, и альянсу необходимо максимально перевооружиться. По его мнению, нужно поставить европейскую экономику на военные рельсы. По его словам, европейцы и так сейчас испытывают большие затруднения с учетом кризиса экономики, газовых, нефтяных проблем. "И заниматься перестройкой экономики, мне кажется, у них реально (сил) сейчас просто нет", - заключил Джабаров.
https://ria.ru/20230129/ekonomika-1848190104.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812880918_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_cc38579d66dcd0b04bdc05301b72b38c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, владимир джабаров, совет федерации рф, роб бауэр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Европа, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Роб Бауэр
В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы
Сенатор Джабаров: в Европе кризис, она не готова перевести экономику на военные рельсы
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Европейская экономика не готова к переходу на военный режим, европейцы уже переживают кризис, сказываются газовые, нефтяные проблемы, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в интервью на португальском телеканале RTP отметил, что российская армия вооружена лучше, и альянсу необходимо максимально перевооружиться. По его мнению, нужно поставить европейскую экономику на военные рельсы.
"Что касается перестройки на военный лад экономики – я очень сомневаюсь, что они на это пойдут. Европа отвыкла, она привыкла к мирной жизни за 80 лет. Поэтому я думаю, что вряд ли что-то может измениться", - отметил сенатор.
По его словам, европейцы и так сейчас испытывают большие затруднения с учетом кризиса экономики, газовых, нефтяных проблем. "И заниматься перестройкой экономики, мне кажется, у них реально (сил) сейчас просто нет", - заключил Джабаров.