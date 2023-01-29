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В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/evropa-1848196813.html
В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы
В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы - РИА Новости, 29.01.2023
В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы
Европейская экономика не готова к переходу на военный режим, европейцы уже переживают кризис, сказываются газовые, нефтяные проблемы, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:53
2023-01-29T11:53
специальная военная операция на украине
экономика
европа
владимир джабаров
совет федерации рф
роб бауэр
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Европейская экономика не готова к переходу на военный режим, европейцы уже переживают кризис, сказываются газовые, нефтяные проблемы, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в интервью на португальском телеканале RTP отметил, что российская армия вооружена лучше, и альянсу необходимо максимально перевооружиться. По его мнению, нужно поставить европейскую экономику на военные рельсы. По его словам, европейцы и так сейчас испытывают большие затруднения с учетом кризиса экономики, газовых, нефтяных проблем. "И заниматься перестройкой экономики, мне кажется, у них реально (сил) сейчас просто нет", - заключил Джабаров.
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экономика, европа, владимир джабаров, совет федерации рф, роб бауэр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Европа, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Роб Бауэр
11:53 29.01.2023
 
В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы

Сенатор Джабаров: в Европе кризис, она не готова перевести экономику на военные рельсы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Европейская экономика не готова к переходу на военный режим, европейцы уже переживают кризис, сказываются газовые, нефтяные проблемы, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в интервью на португальском телеканале RTP отметил, что российская армия вооружена лучше, и альянсу необходимо максимально перевооружиться. По его мнению, нужно поставить европейскую экономику на военные рельсы.
"Что касается перестройки на военный лад экономики – я очень сомневаюсь, что они на это пойдут. Европа отвыкла, она привыкла к мирной жизни за 80 лет. Поэтому я думаю, что вряд ли что-то может измениться", - отметил сенатор.
По его словам, европейцы и так сейчас испытывают большие затруднения с учетом кризиса экономики, газовых, нефтяных проблем. "И заниматься перестройкой экономики, мне кажется, у них реально (сил) сейчас просто нет", - заключил Джабаров.
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