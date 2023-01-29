https://ria.ru/20230129/evropa-1848196813.html

В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы

В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы - РИА Новости, 29.01.2023

В СФ оценили готовность европейской экономики к переходу на военные рельсы

Европейская экономика не готова к переходу на военный режим, европейцы уже переживают кризис, сказываются газовые, нефтяные проблемы, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:53

2023-01-29T11:53

2023-01-29T11:53

специальная военная операция на украине

экономика

европа

владимир джабаров

совет федерации рф

роб бауэр

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Европейская экономика не готова к переходу на военный режим, европейцы уже переживают кризис, сказываются газовые, нефтяные проблемы, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в интервью на португальском телеканале RTP отметил, что российская армия вооружена лучше, и альянсу необходимо максимально перевооружиться. По его мнению, нужно поставить европейскую экономику на военные рельсы. По его словам, европейцы и так сейчас испытывают большие затруднения с учетом кризиса экономики, газовых, нефтяных проблем. "И заниматься перестройкой экономики, мне кажется, у них реально (сил) сейчас просто нет", - заключил Джабаров.

https://ria.ru/20230129/ekonomika-1848190104.html

европа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, владимир джабаров, совет федерации рф, роб бауэр