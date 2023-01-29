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Эрдоган анонсировал шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО - РИА Новости, 29.01.2023
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Эрдоган анонсировал шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Эрдоган анонсировал шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО - РИА Новости, 29.01.2023
Эрдоган анонсировал шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:59
2023-01-29T21:32
в мире
турция
нато
швеция
финляндия
пекка хаависто
мевлют чавушоглу
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Биледжик."Если потребуется, мы можем дать другой месседж (ответ. — Прим. ред.). Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии", — сказал глава государства.На минувшей неделе лидер "Жесткого курса" сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Эрдоган предупредил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.Накануне министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне произошедшего процесс вступления королевства в альянс приостановлен. Вместе с тем он выразил надежду, что необходимых договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран — членов военного блока в июле. В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил продолжение рассмотрения заявки на вступление страны в НАТО отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не получала от Хельсинки подобных предложений.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Дипломатический источник РИА Новости сообщил 24 января, что переговоры трехстороннего формата между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по членству в НАТО отложили на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html
https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846339853.html
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в мире, турция, нато, швеция, финляндия, пекка хаависто, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, НАТО, Швеция, Финляндия, Пекка Хаависто, Мевлют Чавушоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
20:59 29.01.2023 (обновлено: 21:32 29.01.2023)
 
Эрдоган анонсировал шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО

Эрдоган: Турция может принять шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Биледжик.
"Если потребуется, мы можем дать другой месседж (ответ. — Прим. ред.). Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии", — сказал глава государства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 08:00
"Никакой НАТО": что вынудит Турцию пустить Швецию в альянс
На минувшей неделе лидер "Жесткого курса" сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Эрдоган предупредил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.
Накануне министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне произошедшего процесс вступления королевства в альянс приостановлен. Вместе с тем он выразил надежду, что необходимых договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран — членов военного блока в июле.
В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил продолжение рассмотрения заявки на вступление страны в НАТО отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не получала от Хельсинки подобных предложений.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Дипломатический источник РИА Новости сообщил 24 января, что переговоры трехстороннего формата между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по членству в НАТО отложили на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 08:00
Турцию "выгоняют" из НАТО. Чем Эрдоган не угодил альянсу
 
В миреТурцияНАТОШвецияФинляндияПекка ХаавистоМевлют ЧавушоглуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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