https://ria.ru/20230129/erdogan-1848267167.html

Эрдоган анонсировал шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО

Эрдоган анонсировал шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО - РИА Новости, 29.01.2023

Эрдоган анонсировал шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО

Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T20:59

2023-01-29T20:59

2023-01-29T21:32

в мире

турция

нато

швеция

финляндия

пекка хаависто

мевлют чавушоглу

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Биледжик."Если потребуется, мы можем дать другой месседж (ответ. — Прим. ред.). Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии", — сказал глава государства.На минувшей неделе лидер "Жесткого курса" сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Эрдоган предупредил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.Накануне министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне произошедшего процесс вступления королевства в альянс приостановлен. Вместе с тем он выразил надежду, что необходимых договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран — членов военного блока в июле. В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил продолжение рассмотрения заявки на вступление страны в НАТО отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не получала от Хельсинки подобных предложений.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Дипломатический источник РИА Новости сообщил 24 января, что переговоры трехстороннего формата между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по членству в НАТО отложили на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.

https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html

https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846339853.html

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финляндия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, нато, швеция, финляндия, пекка хаависто, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган