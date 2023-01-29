20:59 29.01.2023 (обновлено: 21:32 29.01.2023)
Эрдоган анонсировал шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Эрдоган: Турция может принять шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Биледжик.
"Если потребуется, мы можем дать другой месседж (ответ. — Прим. ред.). Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии", — сказал глава государства.
26 января, 08:00"Никакой НАТО": что вынудит Турцию пустить Швецию в альянс
На минувшей неделе лидер "Жесткого курса" сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Эрдоган предупредил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.
Накануне министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне произошедшего процесс вступления королевства в альянс приостановлен. Вместе с тем он выразил надежду, что необходимых договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран — членов военного блока в июле.
В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил продолжение рассмотрения заявки на вступление страны в НАТО отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не получала от Хельсинки подобных предложений.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Дипломатический источник РИА Новости сообщил 24 января, что переговоры трехстороннего формата между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по членству в НАТО отложили на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
23 января, 08:00Турцию "выгоняют" из НАТО. Чем Эрдоган не угодил альянсу