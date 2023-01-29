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Эмигранты планируют вернуться и порулить Россией: нам обещают люстрации - РИА Новости, 29.01.2023
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Эмигранты планируют вернуться и порулить Россией: нам обещают люстрации
Эмигранты планируют вернуться и порулить Россией: нам обещают люстрации - РИА Новости, 29.01.2023
Эмигранты планируют вернуться и порулить Россией: нам обещают люстрации
В статье "Не надо бояться покончить с Путиным" Гарри Каспаров* и Михаил Ходорковский* поделились с общественностью своими планами на будущее. Если коротко,... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T08:00
2023-01-29T08:04
авторы
михаил ходорковский
гарри каспаров
украина
россия
юкос
джо байден
фсб
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В статье "Не надо бояться покончить с Путиным" Гарри Каспаров* и Михаил Ходорковский* поделились с общественностью своими планами на будущее. Если коротко, когда США победят Россию, они приедут нами поуправлять.Мрий на тему "когда Россия проиграет" за последнее время развелось так много, что мы уже запутались в сюжетах. Шкуру неубитого русского медведя делят и так, и эдак, и с подвывертом, а медведь по-прежнему жив-здоров, и ничего ему не делается. Горе-охотников тоже очень много. Вылезают из кустов какие-то сбитые летчики, припоминают свои былые достижения. Невольно возникает вопрос, кто все эти люди?Что ж, надо напомнить, наверное, что Гарри Каспаров* — это советский шахматист, протеже таких влиятельных коммунистических вельмож позднего СССР, как Гейдар Алиев и Александр Яковлев. После того как СССР рухнул, а его карьера в спорте закончилась, он пошел в политику, где не достиг ровным счетом ничего. Последний раз он всплывал на поверхность политического моря в 2012 году, поучаствовав в оппозиционном "олигархозе" на Болотной.Михаил Ходорковский* тоже дитя позднего СССР. В Москве он возглавлял Фрунзенский райком комсомола, на этом месте сейчас работает приятный ресторанчик. В ходе сомнительных приватизационных сделок (которые Следственный комитет России охарактеризовал как "кражу акций у государства") он оказался главой ЮКОСа. Руководство корпорации занималось всякой неудобосказуемой уголовщиной вплоть до заказных убийств. Ходорковский* получил за мошенничество 14 лет, однако, отсидев десяточку, был помилован президентом Путиным и отпущен на все четыре стороны. Как и Каспаров*, он тоже называет себя политиком.Нет нужды пояснять, наверное, что оба этих гражданина России проживают за границей. Каспаров* — в Нью-Йорке, Ходорковский* — в Лондоне. Все нажитое их непосильным трудом находится сейчас в сомнительном статусе — проще говоря, их хозяева могут в любой момент все отнять и заморозить, как это сделали со счетами Фридмана, например. Поэтому они подрабатывают, изображая из себя оппозиционных российских политиков и озвучивая те хотелки Вашингтона и Лондона, которые белым господам неприлично озвучивать официально.Статья Ходорковского* и Каспарова* в американском Foreign Affairs посвящена будущему России "после Путина". Ход мыслей нам хорошо знаком. Сначала Россия должна потерпеть поражение на Украине. Авторы пеняют Джо Байдену, что он как-то мало делает для этого. Надо еще поднатужиться.Поражение станет поводом для "политической трансформации" и смены власти в России. В Вашингтоне, по мнению авторов, опасаются, что если Россия по итогам конфликта распадется, то это заметно усилит Китай, с которым у американцев уже намечена следующая война. На этот случай у наших эмигрантов уже есть готовое решение.В ослабленную и деморализованную Россию "после Путина" высаживается десант российских политэмигрантов и берет управление на себя. Слабая Россия колеблется, раздумывая — стать ли ей вассалом Китая или Европы (вассала США). А понаехавшие управленцы руководят этим процессом, начисто отсекая Китай и целиком сдавая Россию (со всем ее ядерным арсеналом, что немаловажно) под европейский, то есть по факту под американский контроль.Немножко все это напоминает анекдот про то, как одесскую девушку сватают за Ротшильда: "Софочка согласна? Прекрасно. Теперь осталось спросить у Ротшильда".Ротшильда — то есть Россию — спросить действительно позабыли. Однако это не останавливает писателей. Они с головой погружаются в мечты о том, как они у нас тут поуправляют.Хорошо видно, что за годы невостребованности напридумывали они там у себя в эмиграции кучу каких-то комитетов, форумов, комиссий. Распределили портфели в будущем кабинете министров, переругались из-за того, кто будет президентом, а кто премьером. А тут здрасьте, пожалуйста: подвалила с началом СВО новая толпа светлоликих граждан. И каждому тоже министерский портфель подавай. Ужас.Какую же судьбу уготовили нам с вами наши виртуальные правители? Во-первых, они хотят сделать из России парламентскую республику и практически все полномочия федерального центра, в том числе в бюджетной сфере, сдать в регионы, согласно бессмертной формуле: "Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить".Во-вторых, будет приговорена армия — ее решительно сократят и не будут финансировать. ФСБ тоже следует приготовиться — ее расформируют. Прямо об этом не говорится, но подобные "демократические реформы" нужны, очевидно, как повод к тому, чтобы сдать ядерный арсенал России под внешнее управление. Не может же управлять им страна с разгромленной "оборонкой" и несуществующей армией.Разумеется, Россия должна будет вывести войска с территории Украины в границах 1991 года, а заодно сдать все "пророссийские образования" типа Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и так далее.За хорошее, "демократическое" поведение России обещают постепенно смягчать санкции. Но при этом мы должны будем выплачивать Украине репарации. Учитывая, что еще в мае Зеленский клянчил у Запада 600 миллиардов долларов на "восстановление", понятно, что тут сумма будет исчисляться уже триллионами.И да, надо будет каяться. Просто платить недостаточно — надо еще будет посыпать голову пеплом. За это нам позволят встроиться в демократические структуры Европы, то есть пустить на свою землю оголодавшие на нефтегазовом пайке западные корпорации, которые заберут буквально все по типу: "Куры, млеко, яйки! Партизанен — пуф-пуф".Есть подозрение, что все это может сильно не понравиться народу России. На этот случай у авторов предусмотрены люстрации, то есть политические репрессии всех неугодных. Этот параграф расписан с особым сладострастием, видно, что люди каждую ночь списочки врагов составляют.Все политические партии, поддержавшие СВО, планируется ликвидировать. Все руководство страны — отдать под международный суд, с руководителями поменьше — разбираться в судах местных. Патриотов назначат военными преступниками. В общем, все по красоте. Эти светлоликие критики ГУЛАГа всегда были недовольны только одним, на самом деле, — что настоящий ГУЛАГ не дали выстроить им самим. Уж они-то разгулялись бы.Белые эмигранты в свое время тоже много чего замышляли против Советской России. Многие из них потом одумались. Некоторые — побежали сотрудничать с немецкими фашистами. Вот генерал Краснов, прямой предшественник Ходорковского*, призывал из эмиграции: "Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру!" Что ж, по окончании войны англичане выдали Краснова в СССР. В 1947 году его повесили.В бредовых измышлениях нынешних эмигрантов важно то, что их устами посылают нам месседж их хозяева. Месседж этот прост: цель Штатов — нанести поражение России, отнять у нее все ресурсы и ядерный арсенал, поставить во власть своих марионеток. Это, по сути, объявление нам войны — с внятным описанием того, что нас ждет, если мы проиграем. Значит, проигрывать нам нельзя — спасибо эмигрантам за хороший мотивационный текст.Непроясненным в эмигрантских мечтах остается только один момент — как, собственно, технически светлоликие граждане планируют десантироваться в Россию? Может быть, Джо Байден пообещал им колонну "Абрамсов", на которых они проедут по Тверской? Или они все надеются попросту прилететь в Шереметьево и как ни в чем не бывало пройти паспортный контроль — а чего такого, они же граждане России?На самом деле, если они и вернутся домой, то только по варианту Краснова: сразу же после победы России их стремительно сдадут англичане. Они это умеют.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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авторы, михаил ходорковский, гарри каспаров, украина, россия, юкос, джо байден, фсб, гулаг, сша, великобритания, в мире
Авторы, Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Украина, Россия, ЮКОС, Джо Байден, ФСБ, ГУЛаг, США, Великобритания, В мире
08:00 29.01.2023 (обновлено: 08:04 29.01.2023)
 

Эмигранты планируют вернуться и порулить Россией: нам обещают люстрации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москва
Вид на Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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В статье "Не надо бояться покончить с Путиным" Гарри Каспаров* и Михаил Ходорковский* поделились с общественностью своими планами на будущее. Если коротко, когда США победят Россию, они приедут нами поуправлять.
Мрий на тему "когда Россия проиграет" за последнее время развелось так много, что мы уже запутались в сюжетах. Шкуру неубитого русского медведя делят и так, и эдак, и с подвывертом, а медведь по-прежнему жив-здоров, и ничего ему не делается. Горе-охотников тоже очень много. Вылезают из кустов какие-то сбитые летчики, припоминают свои былые достижения. Невольно возникает вопрос, кто все эти люди?
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября 2022, 21:03
Маск обозвал Каспарова* в ответ на критику мирного плана по Украине
Что ж, надо напомнить, наверное, что Гарри Каспаров* — это советский шахматист, протеже таких влиятельных коммунистических вельмож позднего СССР, как Гейдар Алиев и Александр Яковлев. После того как СССР рухнул, а его карьера в спорте закончилась, он пошел в политику, где не достиг ровным счетом ничего. Последний раз он всплывал на поверхность политического моря в 2012 году, поучаствовав в оппозиционном "олигархозе" на Болотной.
Михаил Ходорковский* тоже дитя позднего СССР. В Москве он возглавлял Фрунзенский райком комсомола, на этом месте сейчас работает приятный ресторанчик. В ходе сомнительных приватизационных сделок (которые Следственный комитет России охарактеризовал как "кражу акций у государства") он оказался главой ЮКОСа. Руководство корпорации занималось всякой неудобосказуемой уголовщиной вплоть до заказных убийств. Ходорковский* получил за мошенничество 14 лет, однако, отсидев десяточку, был помилован президентом Путиным и отпущен на все четыре стороны. Как и Каспаров*, он тоже называет себя политиком.
Нет нужды пояснять, наверное, что оба этих гражданина России проживают за границей. Каспаров* — в Нью-Йорке, Ходорковский* — в Лондоне. Все нажитое их непосильным трудом находится сейчас в сомнительном статусе — проще говоря, их хозяева могут в любой момент все отнять и заморозить, как это сделали со счетами Фридмана, например. Поэтому они подрабатывают, изображая из себя оппозиционных российских политиков и озвучивая те хотелки Вашингтона и Лондона, которые белым господам неприлично озвучивать официально.
Статья Ходорковского* и Каспарова* в американском Foreign Affairs посвящена будущему России "после Путина". Ход мыслей нам хорошо знаком. Сначала Россия должна потерпеть поражение на Украине. Авторы пеняют Джо Байдену, что он как-то мало делает для этого. Надо еще поднатужиться.
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 16:08
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента
Поражение станет поводом для "политической трансформации" и смены власти в России. В Вашингтоне, по мнению авторов, опасаются, что если Россия по итогам конфликта распадется, то это заметно усилит Китай, с которым у американцев уже намечена следующая война. На этот случай у наших эмигрантов уже есть готовое решение.
В ослабленную и деморализованную Россию "после Путина" высаживается десант российских политэмигрантов и берет управление на себя. Слабая Россия колеблется, раздумывая — стать ли ей вассалом Китая или Европы (вассала США). А понаехавшие управленцы руководят этим процессом, начисто отсекая Китай и целиком сдавая Россию (со всем ее ядерным арсеналом, что немаловажно) под европейский, то есть по факту под американский контроль.
Немножко все это напоминает анекдот про то, как одесскую девушку сватают за Ротшильда: "Софочка согласна? Прекрасно. Теперь осталось спросить у Ротшильда".
Ротшильда — то есть Россию — спросить действительно позабыли. Однако это не останавливает писателей. Они с головой погружаются в мечты о том, как они у нас тут поуправляют.
Здание Европейского совета - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 08:00
Европа признала, что идет путем Наполеона и Гитлера
Хорошо видно, что за годы невостребованности напридумывали они там у себя в эмиграции кучу каких-то комитетов, форумов, комиссий. Распределили портфели в будущем кабинете министров, переругались из-за того, кто будет президентом, а кто премьером. А тут здрасьте, пожалуйста: подвалила с началом СВО новая толпа светлоликих граждан. И каждому тоже министерский портфель подавай. Ужас.
Какую же судьбу уготовили нам с вами наши виртуальные правители? Во-первых, они хотят сделать из России парламентскую республику и практически все полномочия федерального центра, в том числе в бюджетной сфере, сдать в регионы, согласно бессмертной формуле: "Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить".
Во-вторых, будет приговорена армия — ее решительно сократят и не будут финансировать. ФСБ тоже следует приготовиться — ее расформируют. Прямо об этом не говорится, но подобные "демократические реформы" нужны, очевидно, как повод к тому, чтобы сдать ядерный арсенал России под внешнее управление. Не может же управлять им страна с разгромленной "оборонкой" и несуществующей армией.
Разумеется, Россия должна будет вывести войска с территории Украины в границах 1991 года, а заодно сдать все "пророссийские образования" типа Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и так далее.
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 12:04
В Госдуме анонсировали меры против покинувших Россию и наносящих ей ущерб
За хорошее, "демократическое" поведение России обещают постепенно смягчать санкции. Но при этом мы должны будем выплачивать Украине репарации. Учитывая, что еще в мае Зеленский клянчил у Запада 600 миллиардов долларов на "восстановление", понятно, что тут сумма будет исчисляться уже триллионами.
И да, надо будет каяться. Просто платить недостаточно — надо еще будет посыпать голову пеплом. За это нам позволят встроиться в демократические структуры Европы, то есть пустить на свою землю оголодавшие на нефтегазовом пайке западные корпорации, которые заберут буквально все по типу: "Куры, млеко, яйки! Партизанен — пуф-пуф".
Есть подозрение, что все это может сильно не понравиться народу России. На этот случай у авторов предусмотрены люстрации, то есть политические репрессии всех неугодных. Этот параграф расписан с особым сладострастием, видно, что люди каждую ночь списочки врагов составляют.
Все политические партии, поддержавшие СВО, планируется ликвидировать. Все руководство страны — отдать под международный суд, с руководителями поменьше — разбираться в судах местных. Патриотов назначат военными преступниками. В общем, все по красоте. Эти светлоликие критики ГУЛАГа всегда были недовольны только одним, на самом деле, — что настоящий ГУЛАГ не дали выстроить им самим. Уж они-то разгулялись бы.
Борис Гребенщиков - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 08:00
Покинувшей Россию оппозиции остается петь чужие песни
Белые эмигранты в свое время тоже много чего замышляли против Советской России. Многие из них потом одумались. Некоторые — побежали сотрудничать с немецкими фашистами. Вот генерал Краснов, прямой предшественник Ходорковского*, призывал из эмиграции: "Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру!" Что ж, по окончании войны англичане выдали Краснова в СССР. В 1947 году его повесили.
В бредовых измышлениях нынешних эмигрантов важно то, что их устами посылают нам месседж их хозяева. Месседж этот прост: цель Штатов — нанести поражение России, отнять у нее все ресурсы и ядерный арсенал, поставить во власть своих марионеток. Это, по сути, объявление нам войны — с внятным описанием того, что нас ждет, если мы проиграем. Значит, проигрывать нам нельзя — спасибо эмигрантам за хороший мотивационный текст.
Непроясненным в эмигрантских мечтах остается только один момент — как, собственно, технически светлоликие граждане планируют десантироваться в Россию? Может быть, Джо Байден пообещал им колонну "Абрамсов", на которых они проедут по Тверской? Или они все надеются попросту прилететь в Шереметьево и как ни в чем не бывало пройти паспортный контроль — а чего такого, они же граждане России?
На самом деле, если они и вернутся домой, то только по варианту Краснова: сразу же после победы России их стремительно сдадут англичане. Они это умеют.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Вывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа 2022, 08:00
Оплата на выходе: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным
 
АвторыМихаил ХодорковскийГарри КаспаровУкраинаРоссияЮКОСДжо БайденФСБГУЛагСШАВеликобританияВ мире
 
 
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