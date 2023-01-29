https://ria.ru/20230129/aviabilety-1847953612.html
Названы самые дорогие авиабилеты в 2022 году
Названы самые дорогие авиабилеты в 2022 году - РИА Новости, 29.01.2023
Названы самые дорогие авиабилеты в 2022 году
Эксперты рассказали, куда были оформлены самые дорогие авиабилеты в 2022 году, сообщают в пресс-службе сервиса Туту. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T06:02
2023-01-29T06:02
2023-01-29T10:19
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда были оформлены самые дорогие авиабилеты в 2022 году, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.На первом месте в рейтинге — билеты из Санкт-Петербурга в Лос-Анджелес и обратно. За перелет по этому маршруту в бизнес-классе пассажир заплатил почти 1,4 миллиона рублей.Путешествие из Москвы в Торонто за 949 тысяч рублей туда-обратно оказалось на втором месте. Замыкает тройку лидеров полет первым классом из столицы в Дубай за 662 тысячи.Также в список самых дорогих вошли перелеты из Москвы в Цюрих, Нью-Йорк, Милан, Ларнаку, Лиссабон, Вену, Денпасар, Ниццу и Бухарест.
https://ria.ru/20230127/goroda-1847664584.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Лос-Анджелес, Туризм
06:02 29.01.2023 (обновлено: 10:19 29.01.2023)
Названы самые дорогие авиабилеты в 2022 году
Туту: в 2022 году самые дорогие авиабилеты были куплены в Торонто, Дубай и Лос-Анджелес