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Названы самые дорогие авиабилеты в 2022 году - РИА Новости, 29.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230129/aviabilety-1847953612.html
Названы самые дорогие авиабилеты в 2022 году
Названы самые дорогие авиабилеты в 2022 году - РИА Новости, 29.01.2023
Названы самые дорогие авиабилеты в 2022 году
Эксперты рассказали, куда были оформлены самые дорогие авиабилеты в 2022 году, сообщают в пресс-службе сервиса Туту. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T06:02
2023-01-29T10:19
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
лос-анджелес
туризм
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда были оформлены самые дорогие авиабилеты в 2022 году, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.На первом месте в рейтинге — билеты из Санкт-Петербурга в Лос-Анджелес и обратно. За перелет по этому маршруту в бизнес-классе пассажир заплатил почти 1,4 миллиона рублей.Путешествие из Москвы в Торонто за 949 тысяч рублей туда-обратно оказалось на втором месте. Замыкает тройку лидеров полет первым классом из столицы в Дубай за 662 тысячи.Также в список самых дорогих вошли перелеты из Москвы в Цюрих, Нью-Йорк, Милан, Ларнаку, Лиссабон, Вену, Денпасар, Ниццу и Бухарест.
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новости - туризм, москва, санкт-петербург, лос-анджелес, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Лос-Анджелес, Туризм
06:02 29.01.2023 (обновлено: 10:19 29.01.2023)
 
Названы самые дорогие авиабилеты в 2022 году

Туту: в 2022 году самые дорогие авиабилеты были куплены в Торонто, Дубай и Лос-Анджелес

© Фото : из личного архива Марины ФедункивЛос-Анджелес, гастроли. Вид на гору с символом "Голливуд"
Лос-Анджелес, гастроли. Вид на гору с символом Голливуд - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Фото : из личного архива Марины Федункив
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда были оформлены самые дорогие авиабилеты в 2022 году, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.
На первом месте в рейтинге — билеты из Санкт-Петербурга в Лос-Анджелес и обратно. За перелет по этому маршруту в бизнес-классе пассажир заплатил почти 1,4 миллиона рублей.
Путешествие из Москвы в Торонто за 949 тысяч рублей туда-обратно оказалось на втором месте. Замыкает тройку лидеров полет первым классом из столицы в Дубай за 662 тысячи.
Также в список самых дорогих вошли перелеты из Москвы в Цюрих, Нью-Йорк, Милан, Ларнаку, Лиссабон, Вену, Денпасар, Ниццу и Бухарест.
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