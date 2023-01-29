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Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023
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Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ
Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023
Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ
В атаке беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан участвовала американская авиация, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:57
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в мире
сша
исфахан
иран
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КАИР, 29 янв — РИА Новости. В атаке беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан участвовала американская авиация, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Как они утверждают, целью был склад с баллистическими ракетами. "Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет", — добавили собеседники телеканала.Как заявило иранское агентство IRNA, минувшей ночью атаке мини-дронов подвергся склад боеприпасов в Исфахане. Один из дронов сбили средства ВПО, два других перехватили и взорвали военные. Склад получил незначительные повреждения, информации о жертвах и пострадавших не поступало.Кроме того, накануне вечером на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9, а затем прогремел взрыв на заводе моторных масел в городе Азаршахр.В иностранных СМИ и соцсетях появилось множество сообщений о взрывах в других городах — Альборзе, Хамадане, Кередже, а также о воздушной тревоге в Тегеране. IRNA подчеркнуло, что это фейки, и обвинило Израиль в медиа-атаке, призванной посеять панику среди иранцев для дестабилизации ситуации в стране.
https://ria.ru/20230129/iran-1848212607.html
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Пожар на заводе по переработке моторного масла в Иране
Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно.
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в мире, сша, исфахан, иран
В мире, США, Исфахан, Иран
14:57 29.01.2023 (обновлено: 16:21 29.01.2023)
 
Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ

Al-Arabiya сообщила о причастности США к ударам беспилотников по складу ракет в Иране

Читать ria.ru в
КАИР, 29 янв — РИА Новости. В атаке беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан участвовала американская авиация, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Как они утверждают, целью был склад с баллистическими ракетами.
"Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет", — добавили собеседники телеканала.
Как заявило иранское агентство IRNA, минувшей ночью атаке мини-дронов подвергся склад боеприпасов в Исфахане. Один из дронов сбили средства ВПО, два других перехватили и взорвали военные. Склад получил незначительные повреждения, информации о жертвах и пострадавших не поступало.
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Кроме того, накануне вечером на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9, а затем прогремел взрыв на заводе моторных масел в городе Азаршахр.
В иностранных СМИ и соцсетях появилось множество сообщений о взрывах в других городах — Альборзе, Хамадане, Кередже, а также о воздушной тревоге в Тегеране. IRNA подчеркнуло, что это фейки, и обвинило Израиль в медиа-атаке, призванной посеять панику среди иранцев для дестабилизации ситуации в стране.
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