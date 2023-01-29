https://ria.ru/20230129/ataka-1848222554.html
Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ
Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023
Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ
В атаке беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан участвовала американская авиация, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:57
2023-01-29T14:57
2023-01-29T16:21
в мире
сша
исфахан
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848182900_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89b310c7681372bf8cc1a7d4b7b53424.jpg
КАИР, 29 янв — РИА Новости. В атаке беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан участвовала американская авиация, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Как они утверждают, целью был склад с баллистическими ракетами. "Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет", — добавили собеседники телеканала.Как заявило иранское агентство IRNA, минувшей ночью атаке мини-дронов подвергся склад боеприпасов в Исфахане. Один из дронов сбили средства ВПО, два других перехватили и взорвали военные. Склад получил незначительные повреждения, информации о жертвах и пострадавших не поступало.Кроме того, накануне вечером на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9, а затем прогремел взрыв на заводе моторных масел в городе Азаршахр.В иностранных СМИ и соцсетях появилось множество сообщений о взрывах в других городах — Альборзе, Хамадане, Кередже, а также о воздушной тревоге в Тегеране. IRNA подчеркнуло, что это фейки, и обвинило Израиль в медиа-атаке, призванной посеять панику среди иранцев для дестабилизации ситуации в стране.
https://ria.ru/20230129/iran-1848212607.html
https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html
сша
исфахан
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848182900_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_16406775c7fc7c8b2b2fb80471744693.jpg
Пожар на заводе по переработке моторного масла в Иране
Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно.
2023-01-29T14:57
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, исфахан, иран
В мире, США, Исфахан, Иран
14:57 29.01.2023 (обновлено: 16:21 29.01.2023)
Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ
Al-Arabiya сообщила о причастности США к ударам беспилотников по складу ракет в Иране