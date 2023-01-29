https://ria.ru/20230129/ataka-1848222554.html

Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ

Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023

Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране, пишут СМИ

В атаке беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан участвовала американская авиация, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:57

2023-01-29T14:57

2023-01-29T16:21

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КАИР, 29 янв — РИА Новости. В атаке беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан участвовала американская авиация, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Как они утверждают, целью был склад с баллистическими ракетами. "Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет", — добавили собеседники телеканала.Как заявило иранское агентство IRNA, минувшей ночью атаке мини-дронов подвергся склад боеприпасов в Исфахане. Один из дронов сбили средства ВПО, два других перехватили и взорвали военные. Склад получил незначительные повреждения, информации о жертвах и пострадавших не поступало.Кроме того, накануне вечером на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9, а затем прогремел взрыв на заводе моторных масел в городе Азаршахр.В иностранных СМИ и соцсетях появилось множество сообщений о взрывах в других городах — Альборзе, Хамадане, Кередже, а также о воздушной тревоге в Тегеране. IRNA подчеркнуло, что это фейки, и обвинило Израиль в медиа-атаке, призванной посеять панику среди иранцев для дестабилизации ситуации в стране.

https://ria.ru/20230129/iran-1848212607.html

https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html

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Пожар на заводе по переработке моторного масла в Иране Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно. 2023-01-29T14:57 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, исфахан, иран