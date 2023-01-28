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Рябков встретится с новым послом США в России в начале следующей недели - РИА Новости, 28.01.2023
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Рябков встретится с новым послом США в России в начале следующей недели
Рябков встретится с новым послом США в России в начале следующей недели - РИА Новости, 28.01.2023
Рябков встретится с новым послом США в России в начале следующей недели
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что его встреча с новым послом США в РФ Линн Трейси и вручение ею верительных грамот... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T09:03
2023-01-28T09:14
сша
россия
сергей рябков
линн трейси
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что его встреча с новым послом США в РФ Линн Трейси и вручение ею верительных грамот пройдет в начале следующей недели."Любой посол, прибывающий к месту службы, после какого-то периода для того, чтобы, что называется осмотреться и решить первоочередные вопросы своего дальнейшего нахождения на месте службы, в качестве акта, позволяющего приступить к исполнению обязанностей, передает копии верительных грамот в МИД страны пребывания", - заявил Рябков.По его словам, с Трейси эта процедура тоже согласована."Она состоится буквально в начале недели. Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне", - сказал Рябков.
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сша, россия, сергей рябков, линн трейси
США, Россия, Сергей Рябков, Линн Трейси
09:03 28.01.2023 (обновлено: 09:14 28.01.2023)
 
Рябков встретится с новым послом США в России в начале следующей недели

Рябков встретится с новым послом США в России Линн Трейси в начале следующей недели

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЛинн Трейси
Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Линн Трейси. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что его встреча с новым послом США в РФ Линн Трейси и вручение ею верительных грамот пройдет в начале следующей недели.
"Любой посол, прибывающий к месту службы, после какого-то периода для того, чтобы, что называется осмотреться и решить первоочередные вопросы своего дальнейшего нахождения на месте службы, в качестве акта, позволяющего приступить к исполнению обязанностей, передает копии верительных грамот в МИД страны пребывания", - заявил Рябков.
По его словам, с Трейси эта процедура тоже согласована.
"Она состоится буквально в начале недели. Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне", - сказал Рябков.
Новый посол США Линн Трейси приехала в Россию - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 03:02
Новый посол США Трейси прибыла в Россию
 
СШАРоссияСергей РябковЛинн Трейси
 
 
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