https://ria.ru/20230128/treysi-1848056018.html

Рябков встретится с новым послом США в России в начале следующей недели

Рябков встретится с новым послом США в России в начале следующей недели - РИА Новости, 28.01.2023

Рябков встретится с новым послом США в России в начале следующей недели

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что его встреча с новым послом США в РФ Линн Трейси и вручение ею верительных грамот... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T09:03

2023-01-28T09:03

2023-01-28T09:14

сша

россия

сергей рябков

линн трейси

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что его встреча с новым послом США в РФ Линн Трейси и вручение ею верительных грамот пройдет в начале следующей недели."Любой посол, прибывающий к месту службы, после какого-то периода для того, чтобы, что называется осмотреться и решить первоочередные вопросы своего дальнейшего нахождения на месте службы, в качестве акта, позволяющего приступить к исполнению обязанностей, передает копии верительных грамот в МИД страны пребывания", - заявил Рябков.По его словам, с Трейси эта процедура тоже согласована."Она состоится буквально в начале недели. Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20230126/treysi-1847476343.html

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Влада Копылова

сша, россия, сергей рябков, линн трейси