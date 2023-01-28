https://ria.ru/20230128/tigritsa-1848096883.html
Тигрица Елена прогулялась вдоль погранзаставы в Приамурье
Тигрица Елена прогулялась вдоль погранзаставы в Приамурье - РИА Новости, 28.01.2023
Тигрица Елена прогулялась вдоль погранзаставы в Приамурье
Выпущенная на волю после реабилитации тигрица Елена прогулялась рядом с погранзаставой в Архаринском районе Амурской области, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T15:23
2023-01-28T15:23
2023-01-28T16:14
амурская область
архаринский район
красноярский край
центр "амурский тигр"
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв – РИА Новости. Выпущенная на волю после реабилитации тигрица Елена прогулялась рядом с погранзаставой в Архаринском районе Амурской области, сообщает центр "Амурский тигр". "Тигрица Елена продефилировала перед погранзаставой в Архаринском районе Амурской области", - говорится в сообщении. Батарея на ошейнике Елены давно села, так что опознали ее по полоскам. Их хорошо видно на фото с квадрокоптера. Полоски у тигров индивидуальны, как отпечатки пальцев у человека. На кадрах видно, что хищница гуляет одна, а это значит, что "свадьбу" с самцом, который отмечается с ней на участке, она, скорее всего, так и не сыграла, указывается в сообщении центра в телеграм-канале. Также специалисты считают, что самка с тигренком, следы которых зафиксировали в Амурской области в середине декабря 2022 года, принадлежат не Елене. Тигрицей, вернувшей Амурской области статус ареала тигра, стала другая хищница. Мониторинг тигров в Приамурье ведут сотрудники амурского управления по охране животного мира и специалисты Хинганского заповедника при поддержке Центра "Амурский тигр". По наблюдениям специалистов, хищница ведет себя спокойно, признаков агрессии не проявляет и конфликтных ситуаций не провоцирует. В Амурской области в 2022 году не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации с участием тигров. Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края, а подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу Приамурья, где они успешно адаптировались к жизни в дикой природе. Елена обосновалась в Хинганском заповеднике. Следы потенциального "жениха" на территории обитания Елены обнаруживали также в июле 2021 года. Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесён в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.
https://ria.ru/20230127/pandy-1847795842.html
https://ria.ru/20221228/primore-1841796698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тигрица Елена в Центре "Амурский тигр"
Тигрица Елена продефилировала перед погранзаставой в Архаринском районе Амурской области. Батарея на ошейнике Елены давно села и опознали ее по полоскам.
2023-01-28T15:23
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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амурская область, архаринский район, красноярский край, центр "амурский тигр", общество
Амурская область, Архаринский район, Красноярский край, Центр "Амурский тигр", Общество
15:23 28.01.2023 (обновлено: 16:14 28.01.2023)
Тигрица Елена прогулялась вдоль погранзаставы в Приамурье
Выпущенная на волю тигрица Елена прогулялась вдоль погранзаставы в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв – РИА Новости.
Выпущенная на волю после реабилитации тигрица Елена прогулялась рядом с погранзаставой в Архаринском районе Амурской области, сообщает
центр "Амурский тигр".
"Тигрица Елена продефилировала перед погранзаставой в Архаринском районе Амурской области", - говорится в сообщении.
Батарея на ошейнике Елены давно села, так что опознали ее по полоскам. Их хорошо видно на фото с квадрокоптера. Полоски у тигров индивидуальны, как отпечатки пальцев у человека. На кадрах видно, что хищница гуляет одна, а это значит, что "свадьбу" с самцом, который отмечается с ней на участке, она, скорее всего, так и не сыграла, указывается в сообщении центра в телеграм-канале.
Также специалисты считают, что самка с тигренком, следы которых зафиксировали в Амурской области в середине декабря 2022 года, принадлежат не Елене. Тигрицей, вернувшей Амурской области статус ареала тигра, стала другая хищница.
Мониторинг тигров в Приамурье ведут сотрудники амурского управления по охране животного мира и специалисты Хинганского заповедника при поддержке Центра "Амурский тигр".
По наблюдениям специалистов, хищница ведет себя спокойно, признаков агрессии не проявляет и конфликтных ситуаций не провоцирует. В Амурской области в 2022 году не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации с участием тигров.
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края, а подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу Приамурья, где они успешно адаптировались к жизни в дикой природе. Елена обосновалась в Хинганском заповеднике. Следы потенциального "жениха" на территории обитания Елены обнаруживали также в июле 2021 года.
Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесён в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.