При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь раненым
При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь пострадавшим во время стрельбы
© AP Photo / Mahmoud IlleanНа месте теракта в синагоге в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
На месте теракта в синагоге в Иерусалиме
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Среди жертв теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, унесшего жизни семи человек, была пара, поженившаяся два года назад, они погибли, пытаясь помочь раненым, сообщают в субботу израильские СМИ.
По данным газеты, The Times of Israel, Эли, 48 лет, и Натали Мизрахи, 45 лет, услышали выстрелы во время семейной трапезы и бросились на помощь пострадавшим в результате стрельбы. По словам очевидцев, пара была застрелена при попытке помочь другим раненым в результате нападения.
"Мы сидели за трапезой, когда раздалось несколько выстрелов, и мой сын вскочил. Мы кричали ему: "Никуда не уходи" ... Похоже, он разговаривал с террористом, который вытащил пистолет и убил его. (Эли) и его жена были убиты", — рассказал газете отец Эли, Шимон.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима - части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.
Многие страны и международные институты осудили теракт в синагоге. Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев, в частности, назвал теракт циничным, поскольку он был совершен в День памяти жертв Холокоста.
Вчера, 12:06При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека