https://ria.ru/20230128/terakt-1848076316.html

При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь раненым

При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь раненым - РИА Новости, 28.01.2023

При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь раненым

Среди жертв теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, унесшего жизни семи человек, была пара, поженившаяся два года назад, они погибли, пытаясь помочь раненым, РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T12:14

2023-01-28T12:14

2023-01-28T12:14

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Среди жертв теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, унесшего жизни семи человек, была пара, поженившаяся два года назад, они погибли, пытаясь помочь раненым, сообщают в субботу израильские СМИ. По данным газеты, The Times of Israel, Эли, 48 лет, и Натали Мизрахи, 45 лет, услышали выстрелы во время семейной трапезы и бросились на помощь пострадавшим в результате стрельбы. По словам очевидцев, пара была застрелена при попытке помочь другим раненым в результате нападения. "Мы сидели за трапезой, когда раздалось несколько выстрелов, и мой сын вскочил. Мы кричали ему: "Никуда не уходи" ... Похоже, он разговаривал с террористом, который вытащил пистолет и убил его. (Эли) и его жена были убиты", — рассказал газете отец Эли, Шимон. В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима - части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Многие страны и международные институты осудили теракт в синагоге. Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев, в частности, назвал теракт циничным, поскольку он был совершен в День памяти жертв Холокоста.

https://ria.ru/20230128/strelba-1848075778.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иерусалим, израиль