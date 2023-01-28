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При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь раненым - РИА Новости, 28.01.2023
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При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь раненым
При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь раненым - РИА Новости, 28.01.2023
При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь раненым
Среди жертв теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, унесшего жизни семи человек, была пара, поженившаяся два года назад, они погибли, пытаясь помочь раненым, РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T12:14
2023-01-28T12:14
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Среди жертв теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, унесшего жизни семи человек, была пара, поженившаяся два года назад, они погибли, пытаясь помочь раненым, сообщают в субботу израильские СМИ. По данным газеты, The Times of Israel, Эли, 48 лет, и Натали Мизрахи, 45 лет, услышали выстрелы во время семейной трапезы и бросились на помощь пострадавшим в результате стрельбы. По словам очевидцев, пара была застрелена при попытке помочь другим раненым в результате нападения. "Мы сидели за трапезой, когда раздалось несколько выстрелов, и мой сын вскочил. Мы кричали ему: "Никуда не уходи" ... Похоже, он разговаривал с террористом, который вытащил пистолет и убил его. (Эли) и его жена были убиты", — рассказал газете отец Эли, Шимон. В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима - части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Многие страны и международные институты осудили теракт в синагоге. Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев, в частности, назвал теракт циничным, поскольку он был совершен в День памяти жертв Холокоста.
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в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
12:14 28.01.2023
 
При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь раненым

При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь пострадавшим во время стрельбы

© AP Photo / Mahmoud IlleanНа месте теракта в синагоге в Иерусалиме
На месте теракта в синагоге в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
На месте теракта в синагоге в Иерусалиме
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Среди жертв теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, унесшего жизни семи человек, была пара, поженившаяся два года назад, они погибли, пытаясь помочь раненым, сообщают в субботу израильские СМИ.
По данным газеты, The Times of Israel, Эли, 48 лет, и Натали Мизрахи, 45 лет, услышали выстрелы во время семейной трапезы и бросились на помощь пострадавшим в результате стрельбы. По словам очевидцев, пара была застрелена при попытке помочь другим раненым в результате нападения.
"Мы сидели за трапезой, когда раздалось несколько выстрелов, и мой сын вскочил. Мы кричали ему: "Никуда не уходи" ... Похоже, он разговаривал с террористом, который вытащил пистолет и убил его. (Эли) и его жена были убиты", — рассказал газете отец Эли, Шимон.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима - части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.
Многие страны и международные институты осудили теракт в синагоге. Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев, в частности, назвал теракт циничным, поскольку он был совершен в День памяти жертв Холокоста.
Сотрудники правоохранительных органов Израиля на месте стрельбы в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 12:06
При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека
 
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