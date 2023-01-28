https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html

"Законные основания": Европа нашла способ захватить российские резервы

"Законные основания": Европа нашла способ захватить российские резервы - РИА Новости, 28.01.2023

"Законные основания": Европа нашла способ захватить российские резервы

Евросоюзу не дают покоя замороженные активы России. На них претендует Украина и давно просит разработать механизм конфискации в свою пользу. Но закон этого не... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:00

2023-01-28T08:00

2023-01-28T08:19

экономика

европа

украина

россия

урсула фон дер ляйен

мария захарова

евросоюз

мвф

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Евросоюзу не дают покоя замороженные активы России. На них претендует Украина и давно просит разработать механизм конфискации в свою пользу. Но закон этого не позволяет. И вот наконец в Европе заявили: есть некие "юридические основания", чтобы "провернуть" часть удерживаемых Западом российских резервов, получить прибыль и отдать Киеву. Юристы уже предупредили: план крайне рискованный. Не исключено, что деньги придется вскладчину возвращать Москве.Отжали резервыКак сообщили в Bloomberg cо ссылкой на источники, юридическая служба Евросоюза уведомила страны ЕС о том, что можно временно использовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро Банка России для восстановления Украины.Всего Запад заморозил порядка 300 миллиардов. Около 33,8 миллиарда евро находится на депозитах в Европе.Под санкции попали активы, находящиеся в американской, европейской, японской и южнокорейской юрисдикциях. Все они высоколиквидные: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта. Международные резервы России достигали 582 миллиардов долларов. Точную структуру регулятор не раскрывает — чтобы этим не воспользовались недружественные страны.В Евросоюзе хотят передать замороженные средства Киеву, где этого с нетерпением ждут и даже утверждают, что их якобы зарезервировали для Украины.В Москве называют ситуацию с активами воровством. Как отмечала представитель МИД Мария Захарова, Европейский союз с 2014-го штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные резервы.Экономисты предупреждали о рискованности такого шага. Это ударит по десятилетиями выстраивавшейся мировой финансовой системе. Крупные экономики постепенно откажутся от резервов в иностранной валюте, поскольку их основная функция — гарантировать устойчивость государства — будет утрачена.Во временное пользованиеПрецедентов еще не было. И никаких правовых оснований для такого быть не может. Если Запад все же предпримет попытку конфискации, это будет означать полный разрыв отношений, а также крах всех юридических и международных норм.Более полугода в Европе ломали голову, как поступить. В итоге, сообщает Bloomberg, в "Большой семерке" и ЕС "не нашли четких юридических оснований для ареста российских активов".Удар по репутацииПока неясно, о каких именно "юридических основаниях" идет речь.Эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов Жиль-Эммануэль Жаке отмечает: помимо сложных юридических вопросов, такие действия опять же несут риски для репутации европейских стран.В прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальный международный трибунал "для управления российскими замороженными средствами"."Трибунал" должен создать юридические и политические предпосылки для передачи активов. "Европейская комиссия также придерживается подобного подхода, поскольку осознает: в международном праве только экстраординарный прецедент может служить оправданием для подобной меры, которая затронет доверие иностранных государств к экономической и финансовой системе ЕС", — отмечает Жаке.Кому платитьВозможно, приняв решение временно использовать 33,8 миллиарда евро, то есть примерно десять процентов замороженных активов ЦБ, Евросоюз хочет посмотреть на реакцию мирового сообщества. "Вполне естественно, что чиновники ЕС и некоторые государства обеспокоены этим. Деньги надо будет возвращать, а вот за чей счет — это уже другой вопрос", — подчеркивает аналитик.С Украины явно нечего взять. Поэтому в юридической службе ЕС предупредили: если в ходе управления активами вместо прибыли возникнут убытки, то их придется возмещать России за счет самого Европейского союза или отдельных его членов.

https://ria.ru/20230119/aktivy-1845899098.html

https://ria.ru/20230127/aktivy-1847961261.html

https://ria.ru/20221220/aktivy-1840125619.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, украина, россия, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, мвф, еврокомиссия, санкции в отношении россии, международные резервы