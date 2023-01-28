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НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 28.01.2023
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НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией, заявил Пушков
НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 28.01.2023
НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией, заявил Пушков
Безумие, которое сейчас охватило Европу, похоже на то, что было перед Первой мировой войной, когда все страны пытались бороться друг с другом, заявил глава... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T18:30
2023-01-28T19:35
украина
россия
германия
алексей пушков
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Безумие, которое сейчас охватило Европу, похоже на то, что было перед Первой мировой войной, когда все страны пытались бороться друг с другом, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сенатор добавил, что "только слепой не видит, что НАТО на всех парах движется к прямому военному конфликту с Россией, отметая все прежде наложенные самим же альянсом ограничения и пределы военной поддержки Украины". "Еще полгода назад Байден говорил, что поставка танков - это "World War Three", то есть третья мировая война. Сейчас уже для его администрации решение о танках - пройденный этап, теперь в НАТО уже обсуждают поставку Киеву боевых самолетов. Да, министр обороны ФРГ утверждает, что поставки истребителей исключены. Но раньше в Берлине то же говорили и о танках", - добавил Пушков. Парламентарий также отметил, что Германия "как государство слишком слаба, чтобы сопротивляться внешнему напору со стороны поляков и прибалтов, давно диктующих ей внешнюю политику, как и внутреннему напору яростных сторонников "войны до поражения России"". "Не осталось и следа от той рациональности Западной Европы и ее лидеров, которая помогла в 1960-е и в 1980-е годы избежать перерастание холодной войны с СССР в войну горячую. &lt;…&gt; В погоне за миражом победы Запада все здравые предупреждения отметаются, все уроки прошлого забыты", - заключил Пушков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html
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украина, россия, германия, алексей пушков, сергей лавров, нато, совет федерации рф
Украина, Россия, Германия, Алексей Пушков, Сергей Лавров, НАТО, Совет Федерации РФ
18:30 28.01.2023 (обновлено: 19:35 28.01.2023)
 
НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией, заявил Пушков

Пушков: безумие, охватившее Европу, сродни тому, что было перед Первой мировой войной

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Безумие, которое сейчас охватило Европу, похоже на то, что было перед Первой мировой войной, когда все страны пытались бороться друг с другом, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Охватившее ныне Запад безумие сродни тому, что охватило Европу накануне первой мировой, когда стороны безудержно стремились сцепиться друг с другом. Теперь они неудержимо рвутся сцепиться с Россией, уже открыто объявляя, что находятся с ней в состоянии войны", - написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор добавил, что "только слепой не видит, что НАТО на всех парах движется к прямому военному конфликту с Россией, отметая все прежде наложенные самим же альянсом ограничения и пределы военной поддержки Украины".
"Еще полгода назад Байден говорил, что поставка танков - это "World War Three", то есть третья мировая война. Сейчас уже для его администрации решение о танках - пройденный этап, теперь в НАТО уже обсуждают поставку Киеву боевых самолетов. Да, министр обороны ФРГ утверждает, что поставки истребителей исключены. Но раньше в Берлине то же говорили и о танках", - добавил Пушков.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
Парламентарий также отметил, что Германия "как государство слишком слаба, чтобы сопротивляться внешнему напору со стороны поляков и прибалтов, давно диктующих ей внешнюю политику, как и внутреннему напору яростных сторонников "войны до поражения России"".
"Не осталось и следа от той рациональности Западной Европы и ее лидеров, которая помогла в 1960-е и в 1980-е годы избежать перерастание холодной войны с СССР в войну горячую. <…> В погоне за миражом победы Запада все здравые предупреждения отметаются, все уроки прошлого забыты", - заключил Пушков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Москва - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00
Игра вдолгую: в Штатах решили, что им выгодна затяжная война с Россией
 
УкраинаРоссияГерманияАлексей ПушковСергей ЛавровНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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