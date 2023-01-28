https://ria.ru/20230128/pushkov-1848121792.html

НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией, заявил Пушков

НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 28.01.2023

НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией, заявил Пушков

Безумие, которое сейчас охватило Европу, похоже на то, что было перед Первой мировой войной, когда все страны пытались бороться друг с другом, заявил глава... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T18:30

2023-01-28T18:30

2023-01-28T19:35

украина

россия

германия

алексей пушков

сергей лавров

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Безумие, которое сейчас охватило Европу, похоже на то, что было перед Первой мировой войной, когда все страны пытались бороться друг с другом, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сенатор добавил, что "только слепой не видит, что НАТО на всех парах движется к прямому военному конфликту с Россией, отметая все прежде наложенные самим же альянсом ограничения и пределы военной поддержки Украины". "Еще полгода назад Байден говорил, что поставка танков - это "World War Three", то есть третья мировая война. Сейчас уже для его администрации решение о танках - пройденный этап, теперь в НАТО уже обсуждают поставку Киеву боевых самолетов. Да, министр обороны ФРГ утверждает, что поставки истребителей исключены. Но раньше в Берлине то же говорили и о танках", - добавил Пушков. Парламентарий также отметил, что Германия "как государство слишком слаба, чтобы сопротивляться внешнему напору со стороны поляков и прибалтов, давно диктующих ей внешнюю политику, как и внутреннему напору яростных сторонников "войны до поражения России"". "Не осталось и следа от той рациональности Западной Европы и ее лидеров, которая помогла в 1960-е и в 1980-е годы избежать перерастание холодной войны с СССР в войну горячую. <…> В погоне за миражом победы Запада все здравые предупреждения отметаются, все уроки прошлого забыты", - заключил Пушков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, германия, алексей пушков, сергей лавров, нато, совет федерации рф