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Биография Петра Павела

Биография Петра Павела - РИА Новости, 28.01.2023

Биография Петра Павела

Чешский военный и общественный деятель Петр Павел (Petr Pavel) родился 1 ноября 1961 года в городе Плана. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T19:53

2023-01-28T19:53

2023-01-28T19:53

справки

петр павел

чехия

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Чешский военный и общественный деятель Петр Павел (Petr Pavel) родился 1 ноября 1961 года в городе Плана.В 1975-1979 годах учился в Военной гимназии в городе Опава. В 1983 году окончил Военное училище Сухопутных войск в городе Высков. В 1988-1991 годах учился в аспирантуре в Военной академии в Брно. В 1995 году окончил курсы старших офицеров в Штабном колледже в Кемберли (Великобритания). В 2005 году прошел обучение в Королевском колледже оборонных исследований в Лондоне. В 2006 году получил степень магистра международных отношений в Королевском колледже Лондона.Военную карьеру Петр Павел начал в 1983 году, когда он был назначен командиром воздушно-десантного разведывательного взвода особого назначения. С 1985 по 1991 год был командиром воздушно-десантной разведывательной роты особого назначения.В 1991 году Павел перешел на службу в чешскую военную разведку.В 1992-1993 года Петр Павел входил в состав чешской миротворческой миссии в составе UNPROFOR (Силы Организации Объединенных Наций по охране, СООНО), которая была развернута на территории стран бывшей Югославии. В январе 1993 года отличился в операции по спасению группы французских военных, заблокированных между воюющими сторонами. Был награжден французским крестом Воинской доблести с бронзовой звездой и государственной наградой Чехии – медалью "За героизм". В 1993-1994 годах был заместителем военного и военно-воздушного атташе Чехии в Бельгии.В 1996 году Павел стал военным помощником директора Военной разведки Чехии.В 1997-1999 годах был командиром бригады спецназа в Простееве.В 1999-2002 годах занимал должность военного помощника директора по руководству операциями в союзническом региональном командовании "Север" в Брюнсюме (Нидерланды).В 2002 году был заместителем командира механизированной дивизии.В декабре 2002 года Петр Павел получил звание бригадного генерала и был назначен на должность командующего специальными войсками.В январе-апреле 2003 года Петр Павел был национальным военным представителем при Центральном командовании вооруженных сил США (USCENTCOM) в Тампе (Флорида) и при подразделении USCENTCOM Forward в Катаре.В 2003-2005 годах был заместителем командующего Объединенными силами армии Чешской республики.В 2006-2007 годах – заместитель начальника оперативного отдела – директор оперативной секции Минобороны Чехии. С 2007 по 2009 годы Петр Павел занимал должность заместителя военного представителя Чехии в Евросоюзе в Брюсселе, с 2010 по 2011 год был национальным военным представителем Чешской Республики при верховном штабе союзных сил НАТО в Европе (SHAPE) в Монсе (Бельгия).С 2011 года – заместитель начальника Генерального штаба армии, с 2012 года – начальник Генерального штаба армии.20 сентября 2014 год был избран председателем Военного комитета НАТО. Вступил в должность в июне 2015 года и занимал этот пост до июня 2018 года. Стал первым представителем бывших соцстран, который занимал высший военный пост в НАТО.В 2018 году вышел на пенсию, но продолжает активную общественную жизнь. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 основал инициативу "Вместе сильнее", целью которой было помочь людям, борющимся с вирусом "на передовой".СМИ неоднократно сообщали о том, что Петр Павел планирует принять участие в президентских выборах. В июне 2022 года он подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента Чехии в 2023 году.Как президент он хочет быть активным игроком во внешней политике Чехии. Он поддерживает развитие "инновационной экономики", выступает за долгосрочную энергетическую стратегию и более доступную систему образования, намерен сделать упор на защиту окружающей среды.Петр Павел поддерживает членство Чехии в НАТО и ЕС. По его словам, Чехия должна быть более активным членом этих объединений. При это он считает, что Вышеградская четверка (неофициальное название объединения четырех центрально-европейских стран: Чехии, Венгрии, Польши и Словакии) "теряет авторитет и значимость" из-за противоречий в отношении к России, Китаю и ЕС.Петр Павел выступает за вступление Чехии в еврозону, поддерживает увеличение расходов на оборону до 2% ВВП. В преодолении энергетического кризиса, по его мнению, Чехия должна покончить с зависимостью от России, которую многие годы игнорировали. Павел – один из давних критиков России. Он поддерживает как поставки оружия Украине, так и экономические санкции в отношении России, включая эмбарго на импорт российской нефти. По словам Павела, "продолжение конфликта на Украине отвечает интересам России. Если часть украинской территории окажется под контролем России, Киев, например, вряд ли сможет вступить в НАТО". По его словам, достижение мира желательно, но оно не должно быть искуплено "ни поражением Украины, ни ее параличом". Петр Павел считает, что участие в восстановлении Украины было бы "огромной экономической возможностью" для Чехии.Генерал армии (2014).Награжден Государственной наградой Чехии – медалью "За героизм". Имеет награды Вооруженных Сил Чешской республики. Награжден также французским крестом Воинской доблести с бронзовой звездой, Офицерским крестом ордена Почетного легиона.Владеет английским, французским и русским языками.Петр Павел женат, у него двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, петр павел, чехия