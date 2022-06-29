https://ria.ru/20220629/chekhiya-1799023408.html
Генерал Павел подтвердил планы участвовать в выборах президента Чехии
Генерал Павел подтвердил планы участвовать в выборах президента Чехии - РИА Новости, 29.06.2022
Генерал Павел подтвердил планы участвовать в выборах президента Чехии
Бывший глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на встрече с журналистами в среду подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента Чехии,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:04
2022-06-29T16:04
2022-06-29T16:09
в мире
петр павел
андрей бабиш
чехия
чехословакия
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146068/99/1460689947_0:126:3937:2340_1920x0_80_0_0_a4127fe42af6628306e193b17bee1481.jpg
ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Бывший глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на встрече с журналистами в среду подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента Чехии, которые состоятся 13-14 января 2023 года.Начало кампании — после летних отпусков"Я намерен выставить свою кандидатуру на выборах президента Чешской республики и выиграть эти выборы. Официальную кампанию мы с моей командой хотим начать по окончании периода летних отпусков. А в ближайшие дни мы опубликуем номера счетов, на которые могли бы приходить денежные переводы для нашей предвыборной кампании", - сказал Павел.При этом генерал отметил, что если в предвыборной гонке появится такой представитель демократических сил, у которого будет больше шансов на победу, то он будет готов сойти с дистанции и рекомендовать сторонникам голосовать за этого кандидата.В понедельник глава сената Милош Выстрчил сообщил, что назначает выборы президента республики на 13-14 января 2023 года. Все выборы в Чехии проводятся в течение двух дней, пятницы и субботы. Если понадобится второй тур, то он состоится спустя две недели, 27-28 января 2023 года. Официально президентская кампания начинается в день публикации даты выборов в Сборнике законов, предполагается, что это произойдет в ближайшие дни.Второй по популярностиСогласно последнему исследованию, проведенному агентством STEM/MARK в середине июня, среди примерно 20 кандидатов на место в Пражском граде, которые в предварительном порядке уже сообщили о намерении выдвинуть свои кандидатуры, наибольшие шансы победить в первом туре имеет экс-премьер, лидер движения ANO и долларовый миллиардер Андрей Бабиш, получивший 20% голосов респондентов, у его соперника Павела 16%, остальные кандидаты набрали меньше 10% голосов. При этом исследование показало, что во втором туре выборов Павел мог бы победить Бабиша с уверенным перевесом 60 на 40%.Кандидатуру генерала Павела поддерживают многие представители правящей праволиберальной коалиции. Однако другие либералы пока воздерживаются от его поддержки, указывая, что Павел в молодости, в годы социализма, некоторое время был членом компартии Чехословакии.В свою очередь Бабиша в сентябре ожидает судебный процесс в связи с махинациями при получении на одну из своих фирм субсидии ЕС в 50 миллионов крон (около 2,1 миллиона долларов).Для участия в выборах президента кандидатам надо собрать подписи 50 тысяч сограждан или заручиться поддержкой 20 депутатов или 10 сенаторов.Сбор средствПо словам Павела, он хочет, чтобы сбор средств в его поддержку был максимально прозрачным."Мы предложили ясные критерии на средства и подарки, которые не будем принимать. Например, исключены финансовые поступления от членов правительства и депутатов парламента, от представителей стратегических отраслей и объектов и, естественно, от людей, связанные с "дикой приватизацией" начала 1990-х годов, и тех предпринимателей, происхождение капиталов которых носит неясный характер", - сказал Павел.В предвыборной кампании к первому туру выборов кандидаты могут использовать 40 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов), ко второму туру – еще 10 миллионов крон (около 435 тысяч долларов).По словам Павела, он не хочет, чтобы отдельные взносы в его кампанию превышали сумму в 3 миллиона крон (около 130 тысяч долларов). Генерал дал понять, что ряд его сторонников уже сообщили о готовности внести такие вклады в кампанию.Генералу армии Петру Павелу 60 лет. В 2012-2015 годах он возглавлял генштаб чешской армии. В 2015-2018 годах занимал пост председателя Военного комитета НАТО, таким образом был первым представителем бывших соцстран, который занимал высший военный пост в НАТО.
https://ria.ru/20220627/nato-1798572175.html
https://ria.ru/20220622/chekhiya-1797443136.html
чехия
чехословакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146068/99/1460689947_0:0:3685:2764_1920x0_80_0_0_85f93254155ef6a6da6b370f6f58296c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петр павел, андрей бабиш, чехия, чехословакия, нато, евросоюз
16:04 29.06.2022 (обновлено: 16:09 29.06.2022)
Генерал Павел подтвердил планы участвовать в выборах президента Чехии
Генерал Павел подтвердил планы участвовать в выборах президента Чехии в 2023 году
ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Бывший глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на встрече с журналистами в среду подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента Чехии, которые состоятся 13-14 января 2023 года.
Начало кампании — после летних отпусков
"Я намерен выставить свою кандидатуру на выборах президента Чешской республики и выиграть эти выборы. Официальную кампанию мы с моей командой хотим начать по окончании периода летних отпусков. А в ближайшие дни мы опубликуем номера счетов, на которые могли бы приходить денежные переводы для нашей предвыборной кампании", - сказал Павел.
При этом генерал отметил, что если в предвыборной гонке появится такой представитель демократических сил, у которого будет больше шансов на победу, то он будет готов сойти с дистанции и рекомендовать сторонникам голосовать за этого кандидата.
В понедельник глава сената Милош Выстрчил сообщил, что назначает выборы президента республики на 13-14 января 2023 года. Все выборы в Чехии
проводятся в течение двух дней, пятницы и субботы. Если понадобится второй тур, то он состоится спустя две недели, 27-28 января 2023 года. Официально президентская кампания начинается в день публикации даты выборов в Сборнике законов, предполагается, что это произойдет в ближайшие дни.
Второй по популярности
Согласно последнему исследованию, проведенному агентством STEM/MARK в середине июня, среди примерно 20 кандидатов на место в Пражском граде, которые в предварительном порядке уже сообщили о намерении выдвинуть свои кандидатуры, наибольшие шансы победить в первом туре имеет экс-премьер, лидер движения ANO и долларовый миллиардер Андрей Бабиш
, получивший 20% голосов респондентов, у его соперника Павела 16%, остальные кандидаты набрали меньше 10% голосов. При этом исследование показало, что во втором туре выборов Павел мог бы победить Бабиша с уверенным перевесом 60 на 40%.
Кандидатуру генерала Павела поддерживают многие представители правящей праволиберальной коалиции. Однако другие либералы пока воздерживаются от его поддержки, указывая, что Павел в молодости, в годы социализма, некоторое время был членом компартии Чехословакии
.
В свою очередь Бабиша в сентябре ожидает судебный процесс в связи с махинациями при получении на одну из своих фирм субсидии ЕС
в 50 миллионов крон (около 2,1 миллиона долларов).
Для участия в выборах президента кандидатам надо собрать подписи 50 тысяч сограждан или заручиться поддержкой 20 депутатов или 10 сенаторов.
Сбор средств
По словам Павела, он хочет, чтобы сбор средств в его поддержку был максимально прозрачным.
"Мы предложили ясные критерии на средства и подарки, которые не будем принимать. Например, исключены финансовые поступления от членов правительства и депутатов парламента, от представителей стратегических отраслей и объектов и, естественно, от людей, связанные с "дикой приватизацией" начала 1990-х годов, и тех предпринимателей, происхождение капиталов которых носит неясный характер", - сказал Павел.
В предвыборной кампании к первому туру выборов кандидаты могут использовать 40 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов), ко второму туру – еще 10 миллионов крон (около 435 тысяч долларов).
По словам Павела, он не хочет, чтобы отдельные взносы в его кампанию превышали сумму в 3 миллиона крон (около 130 тысяч долларов). Генерал дал понять, что ряд его сторонников уже сообщили о готовности внести такие вклады в кампанию.
Генералу армии Петру Павелу
60 лет. В 2012-2015 годах он возглавлял генштаб чешской армии. В 2015-2018 годах занимал пост председателя Военного комитета НАТО
, таким образом был первым представителем бывших соцстран, который занимал высший военный пост в НАТО.