https://ria.ru/20220629/chekhiya-1799023408.html

Генерал Павел подтвердил планы участвовать в выборах президента Чехии

Генерал Павел подтвердил планы участвовать в выборах президента Чехии - РИА Новости, 29.06.2022

Генерал Павел подтвердил планы участвовать в выборах президента Чехии

Бывший глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на встрече с журналистами в среду подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента Чехии,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:04

2022-06-29T16:04

2022-06-29T16:09

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ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Бывший глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на встрече с журналистами в среду подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента Чехии, которые состоятся 13-14 января 2023 года.Начало кампании — после летних отпусков"Я намерен выставить свою кандидатуру на выборах президента Чешской республики и выиграть эти выборы. Официальную кампанию мы с моей командой хотим начать по окончании периода летних отпусков. А в ближайшие дни мы опубликуем номера счетов, на которые могли бы приходить денежные переводы для нашей предвыборной кампании", - сказал Павел.При этом генерал отметил, что если в предвыборной гонке появится такой представитель демократических сил, у которого будет больше шансов на победу, то он будет готов сойти с дистанции и рекомендовать сторонникам голосовать за этого кандидата.В понедельник глава сената Милош Выстрчил сообщил, что назначает выборы президента республики на 13-14 января 2023 года. Все выборы в Чехии проводятся в течение двух дней, пятницы и субботы. Если понадобится второй тур, то он состоится спустя две недели, 27-28 января 2023 года. Официально президентская кампания начинается в день публикации даты выборов в Сборнике законов, предполагается, что это произойдет в ближайшие дни.Второй по популярностиСогласно последнему исследованию, проведенному агентством STEM/MARK в середине июня, среди примерно 20 кандидатов на место в Пражском граде, которые в предварительном порядке уже сообщили о намерении выдвинуть свои кандидатуры, наибольшие шансы победить в первом туре имеет экс-премьер, лидер движения ANO и долларовый миллиардер Андрей Бабиш, получивший 20% голосов респондентов, у его соперника Павела 16%, остальные кандидаты набрали меньше 10% голосов. При этом исследование показало, что во втором туре выборов Павел мог бы победить Бабиша с уверенным перевесом 60 на 40%.Кандидатуру генерала Павела поддерживают многие представители правящей праволиберальной коалиции. Однако другие либералы пока воздерживаются от его поддержки, указывая, что Павел в молодости, в годы социализма, некоторое время был членом компартии Чехословакии.В свою очередь Бабиша в сентябре ожидает судебный процесс в связи с махинациями при получении на одну из своих фирм субсидии ЕС в 50 миллионов крон (около 2,1 миллиона долларов).Для участия в выборах президента кандидатам надо собрать подписи 50 тысяч сограждан или заручиться поддержкой 20 депутатов или 10 сенаторов.Сбор средствПо словам Павела, он хочет, чтобы сбор средств в его поддержку был максимально прозрачным."Мы предложили ясные критерии на средства и подарки, которые не будем принимать. Например, исключены финансовые поступления от членов правительства и депутатов парламента, от представителей стратегических отраслей и объектов и, естественно, от людей, связанные с "дикой приватизацией" начала 1990-х годов, и тех предпринимателей, происхождение капиталов которых носит неясный характер", - сказал Павел.В предвыборной кампании к первому туру выборов кандидаты могут использовать 40 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов), ко второму туру – еще 10 миллионов крон (около 435 тысяч долларов).По словам Павела, он не хочет, чтобы отдельные взносы в его кампанию превышали сумму в 3 миллиона крон (около 130 тысяч долларов). Генерал дал понять, что ряд его сторонников уже сообщили о готовности внести такие вклады в кампанию.Генералу армии Петру Павелу 60 лет. В 2012-2015 годах он возглавлял генштаб чешской армии. В 2015-2018 годах занимал пост председателя Военного комитета НАТО, таким образом был первым представителем бывших соцстран, который занимал высший военный пост в НАТО.

https://ria.ru/20220627/nato-1798572175.html

https://ria.ru/20220622/chekhiya-1797443136.html

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в мире, петр павел, андрей бабиш, чехия, чехословакия, нато, евросоюз