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Пасечник прокомментировал украинский обстрел больницы в Новоайдаре
Пасечник прокомментировал украинский обстрел больницы в Новоайдаре - РИА Новости, 28.01.2023
Пасечник прокомментировал украинский обстрел больницы в Новоайдаре
Молчаливое одобрение Западом преступлений Киева "поощряет боевиков всего мира", прокомментировал врио главы ЛНР Леонид Пасечник обстрел войсками Киева больницы... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T22:33
2023-01-28T22:33
2023-01-28T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
новоайдар
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 янв – РИА Новости. Молчаливое одобрение Западом преступлений Киева "поощряет боевиков всего мира", прокомментировал врио главы ЛНР Леонид Пасечник обстрел войсками Киева больницы в Новоайдаре. Ранее в субботу украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР. В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы. Врио главы ЛНР подчеркнул, что "националистам чужды такие простые понятия, как человечность и мораль". "Молчаливое одобрение Западом наплевательского отношения украинского режима к фундаментальным основам гуманитарного права поощряет боевиков по всему миру и, не сомневаюсь, будет иметь тяжелые последствия для всего мирового сообщества", - написал Пасечник. Врио главы ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848137406.html
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Пасечник прокомментировал украинский обстрел больницы в Новоайдаре
Пасечник: одобрение действий Киева со стороны Запада поощряет боевиков по всему миру