https://ria.ru/20230128/pasechnik-1848146969.html

Пасечник прокомментировал украинский обстрел больницы в Новоайдаре

Пасечник прокомментировал украинский обстрел больницы в Новоайдаре - РИА Новости, 28.01.2023

Пасечник прокомментировал украинский обстрел больницы в Новоайдаре

Молчаливое одобрение Западом преступлений Киева "поощряет боевиков всего мира", прокомментировал врио главы ЛНР Леонид Пасечник обстрел войсками Киева больницы... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T22:33

2023-01-28T22:33

2023-01-28T22:33

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

новоайдар

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819706670_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_f5127b1ebd1fc77df91d6da3e1f2e16e.jpg

ЛУГАНСК, 28 янв – РИА Новости. Молчаливое одобрение Западом преступлений Киева "поощряет боевиков всего мира", прокомментировал врио главы ЛНР Леонид Пасечник обстрел войсками Киева больницы в Новоайдаре. Ранее в субботу украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР. В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы. Врио главы ЛНР подчеркнул, что "националистам чужды такие простые понятия, как человечность и мораль". "Молчаливое одобрение Западом наплевательского отношения украинского режима к фундаментальным основам гуманитарного права поощряет боевиков по всему миру и, не сомневаюсь, будет иметь тяжелые последствия для всего мирового сообщества", - написал Пасечник. Врио главы ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848137406.html

луганская народная республика

новоайдар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, новоайдар, украина, вооруженные силы украины