https://ria.ru/20230128/pantsir-sm-1848044363.html
Источник: российскую ПВО в зоне СВО усилят комплексами "Панцирь-СМ"
Источник: российскую ПВО в зоне СВО усилят комплексами "Панцирь-СМ" - РИА Новости, 28.01.2023
Источник: российскую ПВО в зоне СВО усилят комплексами "Панцирь-СМ"
Российскую систему противовоздушной обороны, созданную в зоне спецоперации на Украине, в ближайшее время усилят новейшими комплексами "Панцирь-СМ", сообщил РИА... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T03:35
2023-01-28T03:35
2023-01-28T08:59
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российскую систему противовоздушной обороны, созданную в зоне спецоперации на Украине, в ближайшее время усилят новейшими комплексами "Панцирь-СМ", сообщил РИА Новости информированный источник.В дальнейшем, по словам источника, также планируется опробовать в зоне СВО "Панцирь-СМ", оснащенный мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов реактивных систем залпового огня типа "Град". Он напомнил, что одна боевая машина может оснащаться 48 мини-ракетами.Согласно данным открытых источников, "Панцирь-СМ" получил новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой, которая имеет повышенные характеристики по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности. Также комплекс получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.Теперь комплекс видит малоразмерные цели на дальности до 75 километров, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата воздушных целей увеличивается до 40 километров — вдвое больше по сравнению с предыдущей версией системы.В частности, как сообщал в августе 2022 года министр обороны Сергей Шойгу, предельная дальность уничтожения беспилотников новым "Панцирем" увеличена на 30 процентов. Высота полета поражаемых целей для "Панцирь-СМ" — 18 километров.Новый комплекс имеет два варианта: на колесной базе и версию для Сухопутных войск на гусеничном шасси.
https://ria.ru/20220815/raketa-1809647093.html
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россия, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
03:35 28.01.2023 (обновлено: 08:59 28.01.2023)
Источник: российскую ПВО в зоне СВО усилят комплексами "Панцирь-СМ"
Систему ПВО в зоне СВО усилят новейшими ЗРК "Панцирь-СМ", способными сбивать ракеты HIMARS
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российскую систему противовоздушной обороны, созданную в зоне спецоперации на Украине, в ближайшее время усилят новейшими комплексами "Панцирь-СМ", сообщил РИА Новости информированный источник.
"Такие комплексы смогут на существенно большей дальности поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые украинскими боевиками, в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS", — пояснил собеседник агентства.
В дальнейшем, по словам источника, также планируется опробовать в зоне СВО "Панцирь-СМ", оснащенный мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов реактивных систем залпового огня типа "Град". Он напомнил, что одна боевая машина может оснащаться 48 мини-ракетами.
Согласно данным открытых источников, "Панцирь-СМ" получил новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой, которая имеет повышенные характеристики по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности. Также комплекс получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.
Теперь комплекс видит малоразмерные цели на дальности до 75 километров, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата воздушных целей увеличивается до 40 километров — вдвое больше по сравнению с предыдущей версией системы.
В частности, как сообщал в августе 2022 года министр обороны Сергей Шойгу
, предельная дальность уничтожения беспилотников новым "Панцирем" увеличена на 30 процентов. Высота полета поражаемых целей для "Панцирь-СМ" — 18 километров.
Новый комплекс имеет два варианта: на колесной базе и версию для Сухопутных войск на гусеничном шасси.