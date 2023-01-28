https://ria.ru/20230128/mongoliya-1848100409.html

Президент Монголии наложил вето на законопроект о цензуре в интернете

Президент Монголии наложил вето на законопроект о цензуре в интернете - РИА Новости, 28.01.2023

Президент Монголии наложил вето на законопроект о цензуре в интернете

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял решение наложить вето на закон "О защите прав человека в социальных сетях", сообщил в соцсети его пресс-секретарь. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T15:49

2023-01-28T15:49

2023-01-28T15:49

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УЛАН-БАТОР, 28 янв - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял решение наложить вето на закон "О защите прав человека в социальных сетях", сообщил в соцсети его пресс-секретарь. Великий государственный хурал (однопалатный парламент Монголии), большинство в котором у Монгольской народной партии, 20 января 77% голосов принял "Закон о защите прав человека в социальных сетях", запрещающий пользователям размещать информацию о любом государственном должностном лице без явного согласия правительства. Любая информация, переданная онлайн-группе из более чем трех человек, должна подлежать проверке. Министр внутренних дел наделяется полномочиями по отключению интернета. Закон должен вступить в силу с 1 февраля, если его не отменит президент Монголии. В интернете организована онлайн-петиция с требованием отмены законопроекта. Пресс-секретарь и заведующий отделом СМИ Офиса Президента Олзийбаярын Золбаяр написал в своем аккаунте в Twitter: "Президент Монголии наложит вето на закон о защите прав человека в социальных сетях. Об этом Офис президента сообщит в понедельник". Вето президента еще может быть преодолено парламентом. Джордж Чен, региональный директор по общественной политике Meta*, написал: "Спасибо, господин президент Монголии. Свобода слова побеждает". Сообщения о масштабных хищениях угля при экспорте в Китай вызвали в декабре 2022 года массовые протесты в столице Монголии Улан-Баторе. По данным СМИ, сумма ущерба от коррупции составляет от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Ранее замглавы следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что с делом о хищении угля связаны экс-президент Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221221/mongoliya-1840147554.html

https://ria.ru/20230114/mongoliya-1844806833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, монголия, россия, китай, халтмаагийн баттулга, twitter