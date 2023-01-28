06:45 28.01.2023 (обновлено: 06:53 28.01.2023)
Названы условия, при которых США лишат Европу газа
Focus: ставка Европы на американский природный газ несет в себе ряд рисков
СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сотрудничество Евросоюза с США в энергетической сфере несет в себе ряд рисков, говорится в статье немецкого издания Focus.
Как сообщается в материале, анализ исследовательской группы Investigate Europe показал, что европейские компании за последние десять лет заключили как минимум 33 договора на поставку американского СПГ, из них десять только в 2022 году, и это дает понять масштаб "новой зависимости Европы от США".
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"Однако и зависимость от США полна опасностей. Как минимум с тех пор, как у власти в США побывал Дональд Трамп, страна считается подверженной политическим колебаниям. Ее имидж как надежного партнера Европы сильно пострадал", - говорится в материале.
По словам автора статьи, предстоящие в 2024 году президентские выборы в Штатах вновь могут оказаться испытанием для партнерских отношений США с другими странами, и в случае возвращения Трампа или победы другого республиканца со схожими взглядами трудно предсказать негативные последствия для сотрудничества Вашингтона и Брюсселя.
Также он напоминает, что цена на газ в США с начала прошлого года возросла более чем в два раза, цены на электричество взлетели вверх: страна переживает энергетический кризис. "Если когда-нибудь они решат оставить большую часть своего газа себе, то зависимая от них Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы", - отмечает Focus.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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