21:20 28.01.2023 (обновлено: 21:24 28.01.2023)
СМИ: Минобороны Британии опасается попадания танков Challenger к ВС России
The Sun: Минобороны Британии опасается попадания танков Challenger 2 к российским военным
CC BY 2.0 / Ministry of Defence's Official Flickr Channel/Cpl Si Longworth RLC / Challenger 2 TankБританский танк Challenger 2
Британский танк Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Британские военные разрабатывают чрезвычайный план в целях предотвратить попадание танков Challenger 2 в руки российских военных, сообщила газета Sun со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о плане, который предусматривает, что танки будут эвакуированы с поля боя в случае их повреждения. Источники издания в сфере обороны заявили, что захват танков российскими военными был бы "кошмаром", поскольку российская сторона смогла бы тогда изучить эту технику.
"Наихудший сценарий заключается в ситуации, когда танк уничтожается, когда линии обороны рушатся, а дружественные силы отступают", - сказал источник издания.
Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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