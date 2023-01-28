https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848127309.html
В Совфеде призвали к международному расследованию обстрела больницы в ЛНР
В Совфеде призвали к международному расследованию обстрела больницы в ЛНР - РИА Новости, 28.01.2023
В Совфеде призвали к международному расследованию обстрела больницы в ЛНР
Киевский режим, бомбя больницы, уподобляется нацистам времен Второй мировой войны, по таким фактам, как удар по больнице в Новоайдаре, нужно проводить... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T19:16
2023-01-28T19:16
2023-01-28T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
новоайдар
россия
луганская народная республика
сергей цеков
оон
украина
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Киевский режим, бомбя больницы, уподобляется нацистам времен Второй мировой войны, по таким фактам, как удар по больнице в Новоайдаре, нужно проводить международное расследование, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В министерстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. "Однозначно: нацистский режим на Украине действует так, как поступали фашисты во время Второй мировой войны. Здесь аналогия прямая", - сказал политик. По его словам, нужно привлекать внимание к таким фактам и это уже делается, поскольку это преступление получило большую огласку. Цеков также считает, что по таким фактам "нужно проводить международное расследование". Сенатор полагает, что представители России в Совбезе ООН также поднимут тему обстрела больницы в Новоайдаре. Вместе с тем законодатель не исключает, что западные страны предпочтут промолчать.
новоайдар
россия
луганская народная республика
украина
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internet-group@rian.ru
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Последствия обстрела больницы в Новоайдаре
Правительство ЛНР публикует видео последствий обстрела больницы в Новоайдаре
2023-01-28T19:16
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Совфеде призвали к международному расследованию обстрела больницы в ЛНР
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Киевский режим, бомбя больницы, уподобляется нацистам времен Второй мировой войны, по таким фактам, как удар по больнице в Новоайдаре, нужно проводить международное расследование, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
2023-01-28T19:16
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PT0M23S
В Совфеде призвали к международному расследованию обстрела больницы в ЛНР
Цеков об ударе по больнице в Новоайдаре: по таким фактам нужно международное расследование