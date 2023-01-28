https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848127309.html

В Совфеде призвали к международному расследованию обстрела больницы в ЛНР

В Совфеде призвали к международному расследованию обстрела больницы в ЛНР - РИА Новости, 28.01.2023

В Совфеде призвали к международному расследованию обстрела больницы в ЛНР

Киевский режим, бомбя больницы, уподобляется нацистам времен Второй мировой войны, по таким фактам, как удар по больнице в Новоайдаре, нужно проводить... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T19:16

2023-01-28T19:16

2023-01-28T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

новоайдар

россия

луганская народная республика

сергей цеков

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848115147_0:226:1280:946_1920x0_80_0_0_00bd66cbb6bdca3b12d685ded4f4e668.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Киевский режим, бомбя больницы, уподобляется нацистам времен Второй мировой войны, по таким фактам, как удар по больнице в Новоайдаре, нужно проводить международное расследование, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В министерстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. "Однозначно: нацистский режим на Украине действует так, как поступали фашисты во время Второй мировой войны. Здесь аналогия прямая", - сказал политик. По его словам, нужно привлекать внимание к таким фактам и это уже делается, поскольку это преступление получило большую огласку. Цеков также считает, что по таким фактам "нужно проводить международное расследование". Сенатор полагает, что представители России в Совбезе ООН также поднимут тему обстрела больницы в Новоайдаре. Вместе с тем законодатель не исключает, что западные страны предпочтут промолчать.

новоайдар

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела больницы в Новоайдаре Правительство ЛНР публикует видео последствий обстрела больницы в Новоайдаре 2023-01-28T19:16 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, новоайдар, россия, луганская народная республика, сергей цеков, оон, украина, вооруженные силы украины, рсзо himars, видео