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Байден предложил Израилю помощь после теракта в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023
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Байден предложил Израилю помощь после теракта в Иерусалиме
Байден предложил Израилю помощь после теракта в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023
Байден предложил Израилю помощь после теракта в Иерусалиме
Президент США Джо Байден дал указание своей команде по национальной безопасности связаться с израильскими коллегами на предмет оказания помощи раненным при... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T07:04
2023-01-28T07:24
иерусалим
джо байден
хамас
карин жан-пьер
израиль
восточный иерусалим
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден дал указание своей команде по национальной безопасности связаться с израильскими коллегами на предмет оказания помощи раненным при стрельбе в Иерусалиме и привлечения к ответственности виновных, сообщил Белый дом. Она обратила внимание на то, что теракт произошел в международный день памяти жертв Холокоста. В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнила, что погибших - семеро. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
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иерусалим, джо байден, хамас, карин жан-пьер, израиль, восточный иерусалим, в мире
Иерусалим, Джо Байден, Хамас, Карин Жан-Пьер, Израиль, Восточный Иерусалим, В мире
07:04 28.01.2023 (обновлено: 07:24 28.01.2023)
 
Байден предложил Израилю помощь после теракта в Иерусалиме

Байден предложил оказать помощь раненным при стрельбе в Иерусалиме

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден дал указание своей команде по национальной безопасности связаться с израильскими коллегами на предмет оказания помощи раненным при стрельбе в Иерусалиме и привлечения к ответственности виновных, сообщил Белый дом.
"США окажут полную поддержку правительству и народу Израиля. В этой связи президент отдал распоряжение своей команде по национальной безопасности немедленно вступить во взаимодействие с израильскими коллегами и предложить им всю необходимую поддержку в помощи раненым и привлечения к ответственности совершивших это чудовищное преступление", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она обратила внимание на то, что теракт произошел в международный день памяти жертв Холокоста.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнила, что погибших - семеро.
Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
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ИерусалимДжо БайденХамасКарин Жан-ПьерИзраильВосточный ИерусалимВ мире
 
 
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