07:04 28.01.2023 (обновлено: 07:24 28.01.2023)
Байден предложил Израилю помощь после теракта в Иерусалиме
Байден предложил оказать помощь раненным при стрельбе в Иерусалиме
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден дал указание своей команде по национальной безопасности связаться с израильскими коллегами на предмет оказания помощи раненным при стрельбе в Иерусалиме и привлечения к ответственности виновных, сообщил Белый дом.
"США окажут полную поддержку правительству и народу Израиля. В этой связи президент отдал распоряжение своей команде по национальной безопасности немедленно вступить во взаимодействие с израильскими коллегами и предложить им всю необходимую поддержку в помощи раненым и привлечения к ответственности совершивших это чудовищное преступление", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она обратила внимание на то, что теракт произошел в международный день памяти жертв Холокоста.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнила, что погибших - семеро.
Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.