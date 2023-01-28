https://ria.ru/20230128/bayden-1848048754.html

Байден предложил Израилю помощь после теракта в Иерусалиме

Байден предложил Израилю помощь после теракта в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023

Байден предложил Израилю помощь после теракта в Иерусалиме

Президент США Джо Байден дал указание своей команде по национальной безопасности связаться с израильскими коллегами на предмет оказания помощи раненным при... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T07:04

2023-01-28T07:04

2023-01-28T07:24

иерусалим

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден дал указание своей команде по национальной безопасности связаться с израильскими коллегами на предмет оказания помощи раненным при стрельбе в Иерусалиме и привлечения к ответственности виновных, сообщил Белый дом. Она обратила внимание на то, что теракт произошел в международный день памяти жертв Холокоста. В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнила, что погибших - семеро. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.

https://ria.ru/20230128/ierusalim-1848042118.html

иерусалим

израиль

восточный иерусалим

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иерусалим, джо байден, хамас, карин жан-пьер, израиль, восточный иерусалим, в мире