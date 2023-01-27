https://ria.ru/20230127/zoloto-1847780826.html

В Нидерландах вынесут заключение по делу о "скифском золоте"

В Нидерландах вынесут заключение по делу о "скифском золоте" - РИА Новости, 27.01.2023

В Нидерландах вынесут заключение по делу о "скифском золоте"

В пятницу, 27 января, генеральный прокурор Нидерландов выдаст консультативное заключение по делу о "скифском золоте", сообщила пресс-секретарь Верховного суда... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:58

2023-01-27T10:58

2023-01-27T10:59

культура

новости культуры

украина

нидерланды

россия

александр форманчук

георгий мурадов

михаил швыдкой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/44/1556464409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7bb062b8416e81da86f2796e24a297b.jpg

ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. В пятницу, 27 января, генеральный прокурор Нидерландов выдаст консультативное заключение по делу о "скифском золоте", сообщила пресс-секретарь Верховного суда страны Теа Тьердема. По мнению руководителя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, Верховный суд может принять решение о передаче коллекции на Украину, но физически оставит ее в Нидерландах "до определенного момента". Таким образом, решение о возврате коллекции в Крым может быть отложено. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу. В марте постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что судьба коллекции крымских музеев "скифское золото" решится с окончанием специальной военной операции на Украине. По его мнению, коллекция вернется в Крым, поскольку "если (произойдет) денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию". При этом, как отмечал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, рассуждать о том, что коллекция "скифского золота" вернется в музеи Крыма вместе с завершением спецоперации на Украине, — преждевременно, все правовые вопросы будут решаться уже после нее. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html

украина

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, украина, нидерланды, россия, александр форманчук, георгий мурадов, михаил швыдкой, центральный музей тавриды, скифское золото, ситуация вокруг коллекции скифского золота