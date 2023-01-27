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В Нидерландах вынесут заключение по делу о "скифском золоте" - РИА Новости, 27.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230127/zoloto-1847780826.html
В Нидерландах вынесут заключение по делу о "скифском золоте"
В Нидерландах вынесут заключение по делу о "скифском золоте" - РИА Новости, 27.01.2023
В Нидерландах вынесут заключение по делу о "скифском золоте"
В пятницу, 27 января, генеральный прокурор Нидерландов выдаст консультативное заключение по делу о "скифском золоте", сообщила пресс-секретарь Верховного суда... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:58
2023-01-27T10:59
культура
новости культуры
украина
нидерланды
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александр форманчук
георгий мурадов
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ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. В пятницу, 27 января, генеральный прокурор Нидерландов выдаст консультативное заключение по делу о "скифском золоте", сообщила пресс-секретарь Верховного суда страны Теа Тьердема. По мнению руководителя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, Верховный суд может принять решение о передаче коллекции на Украину, но физически оставит ее в Нидерландах "до определенного момента". Таким образом, решение о возврате коллекции в Крым может быть отложено. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу. В марте постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что судьба коллекции крымских музеев "скифское золото" решится с окончанием специальной военной операции на Украине. По его мнению, коллекция вернется в Крым, поскольку "если (произойдет) денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию". При этом, как отмечал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, рассуждать о том, что коллекция "скифского золота" вернется в музеи Крыма вместе с завершением спецоперации на Украине, — преждевременно, все правовые вопросы будут решаться уже после нее. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
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новости культуры, украина, нидерланды, россия, александр форманчук, георгий мурадов, михаил швыдкой, центральный музей тавриды, скифское золото, ситуация вокруг коллекции скифского золота
Культура, Новости культуры, Украина, Нидерланды, Россия, Александр Форманчук, Георгий Мурадов, Михаил Швыдкой, Центральный музей Тавриды, скифское золото, Ситуация вокруг коллекции скифского золота
10:58 27.01.2023 (обновлено: 10:59 27.01.2023)
 
В Нидерландах вынесут заключение по делу о "скифском золоте"

Генпрокурор Нидерландов в пятницу выдаст консультативное заключение о "скифском золоте"

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Peter Dejong
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ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. В пятницу, 27 января, генеральный прокурор Нидерландов выдаст консультативное заключение по делу о "скифском золоте", сообщила пресс-секретарь Верховного суда страны Теа Тьердема.
По мнению руководителя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, Верховный суд может принять решение о передаче коллекции на Украину, но физически оставит ее в Нидерландах "до определенного момента". Таким образом, решение о возврате коллекции в Крым может быть отложено.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
В марте постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что судьба коллекции крымских музеев "скифское золото" решится с окончанием специальной военной операции на Украине. По его мнению, коллекция вернется в Крым, поскольку "если (произойдет) денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию".
При этом, как отмечал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, рассуждать о том, что коллекция "скифского золота" вернется в музеи Крыма вместе с завершением спецоперации на Украине, — преждевременно, все правовые вопросы будут решаться уже после нее.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Посетительница на выставке Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 02:31
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
 
КультураНовости культурыУкраинаНидерландыРоссияАлександр ФорманчукГеоргий МурадовМихаил ШвыдкойЦентральный музей Тавридыскифское золотоСитуация вокруг коллекции скифского золота
 
 
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