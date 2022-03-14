https://ria.ru/20220314/zoloto-1778014112.html

Михаил Швыдкой высказался о решении правовых вопросов по "скифскому золоту"

Михаил Швыдкой высказался о решении правовых вопросов по "скифскому золоту" - РИА Новости, 14.03.2022

Михаил Швыдкой высказался о решении правовых вопросов по "скифскому золоту"

Рассуждать о том, что коллекция "скифского золота" вернется в музеи Крыма вместе с завершением спецоперации на Украине, — преждевременно, считает... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:14

2022-03-14T11:14

2022-03-14T11:14

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новости культуры

георгий мурадов

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россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Рассуждать о том, что коллекция "скифского золота" вернется в музеи Крыма вместе с завершением спецоперации на Украине, — преждевременно, считает спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Нужно быть осторожным в составлении подобных прогнозов и оценок разрешения юридической коллизии, связанной с коллекцией, поскольку все правовые вопросы будут решаться уже после завершения операции", — сказал он.Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что судьба коллекции крымских музеев "скифское золото" решится с окончанием специальной операции на Украине. По его мнению, сокровища вернутся в Крым, поскольку "если (произойдет) денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию"."Сегодня мы все следим за действиями наших военных, которые проводят специальную операцию на Украине, и надеемся, что она завершится в соответствии с планами верховного главнокомандующего. После ее завершения можно будет обсуждать все правовые вопросы, связанные с коллекцией скифского золота. Думаю, что сегодня говорить об этом преждевременно. Тем более, что мы видим, какую жесткую санкционную политику в отношении нашей страны занял Запад. В этом смысле я был бы крайне осторожен в оценках того, как будет разворачиваться юридическая коллизия, связанная со скифским золотом в Нидерландах", — сказал Швыдкой РИА Новости.Он признался, что и сам хочет "верить в то, что наступит день, и скифское золото вернется в музеи Крыма", тем не менее, он подчеркнул, что на сегодняшний день, с его точки зрения, делать подобные прогнозы не стоит.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, георгий мурадов, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, центральный музей тавриды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, выставки, скифское золото