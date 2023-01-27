https://ria.ru/20230127/vzyatki-1847803532.html

В Петербурге за взятки будут судить экс-директора учреждения для ветеранов

В Петербурге за взятки будут судить экс-директора учреждения для ветеранов - РИА Новости, 27.01.2023

В Петербурге за взятки будут судить экс-директора учреждения для ветеранов

Завершено расследование уголовного дела против бывшего директора соцучреждения ветеранов войны и труда в Санкт-Петербурге, который обвиняется в 25 эпизодах... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:42

2023-01-27T11:42

2023-01-27T11:42

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела против бывшего директора соцучреждения ветеранов войны и труда в Санкт-Петербурге, который обвиняется в 25 эпизодах получения взяток на сумму более 19 миллионов рублей, дело передано в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного соцучреждения соцобслуживания "Дом ветеранов войны и труда № 1" Максима Щербакова и генерального директора ООО "РоссРента" Александра Базымянского... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве. По данным ведомства, Щербакову вменяют получение 25 взяток, Базымянскому – их дачу. По версии следствия, с 2010 по 2019 год Щербаков получил более 19 миллионов рублей от Базымянского за размещение в соцучреждении ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и жителей блокадного Ленинграда. В дальнейшем Базымянский мошенническим путем похищал имущество пожилых: обманывая их, говорил, что для размещения в учреждении нужно отдать свою квартиру якобы государству. "В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество Щербакова в сумме 13 миллионов рублей наложен арест", - добавили в СК. В ведомстве также пояснили, что расследование мошенничества Базымянского и иных лиц уже рассматривается в суде. Его имущество, стоимость которого 23 миллиона рублей, арестовано.

https://ria.ru/20230119/korruptsiya-1846076494.html

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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, ленинград, следственный комитет россии (ск рф)