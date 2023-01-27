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В Петербурге за взятки будут судить экс-директора учреждения для ветеранов - РИА Новости, 27.01.2023
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В Петербурге за взятки будут судить экс-директора учреждения для ветеранов
В Петербурге за взятки будут судить экс-директора учреждения для ветеранов - РИА Новости, 27.01.2023
В Петербурге за взятки будут судить экс-директора учреждения для ветеранов
Завершено расследование уголовного дела против бывшего директора соцучреждения ветеранов войны и труда в Санкт-Петербурге, который обвиняется в 25 эпизодах... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:42
2023-01-27T11:42
происшествия
жилье
санкт-петербург
россия
ленинград
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела против бывшего директора соцучреждения ветеранов войны и труда в Санкт-Петербурге, который обвиняется в 25 эпизодах получения взяток на сумму более 19 миллионов рублей, дело передано в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного соцучреждения соцобслуживания "Дом ветеранов войны и труда № 1" Максима Щербакова и генерального директора ООО "РоссРента" Александра Базымянского... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве. По данным ведомства, Щербакову вменяют получение 25 взяток, Базымянскому – их дачу. По версии следствия, с 2010 по 2019 год Щербаков получил более 19 миллионов рублей от Базымянского за размещение в соцучреждении ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и жителей блокадного Ленинграда. В дальнейшем Базымянский мошенническим путем похищал имущество пожилых: обманывая их, говорил, что для размещения в учреждении нужно отдать свою квартиру якобы государству. "В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество Щербакова в сумме 13 миллионов рублей наложен арест", - добавили в СК. В ведомстве также пояснили, что расследование мошенничества Базымянского и иных лиц уже рассматривается в суде. Его имущество, стоимость которого 23 миллиона рублей, арестовано.
https://ria.ru/20230119/korruptsiya-1846076494.html
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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, ленинград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Следственный комитет России (СК РФ)
11:42 27.01.2023
 
В Петербурге за взятки будут судить экс-директора учреждения для ветеранов

В Петербурге экс-директор учреждения для ветеранов получил взятки на 19 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела против бывшего директора соцучреждения ветеранов войны и труда в Санкт-Петербурге, который обвиняется в 25 эпизодах получения взяток на сумму более 19 миллионов рублей, дело передано в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного соцучреждения соцобслуживания "Дом ветеранов войны и труда № 1" Максима Щербакова и генерального директора ООО "РоссРента" Александра Базымянского... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве.
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По данным ведомства, Щербакову вменяют получение 25 взяток, Базымянскому – их дачу.
По версии следствия, с 2010 по 2019 год Щербаков получил более 19 миллионов рублей от Базымянского за размещение в соцучреждении ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и жителей блокадного Ленинграда. В дальнейшем Базымянский мошенническим путем похищал имущество пожилых: обманывая их, говорил, что для размещения в учреждении нужно отдать свою квартиру якобы государству.
"В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество Щербакова в сумме 13 миллионов рублей наложен арест", - добавили в СК.
В ведомстве также пояснили, что расследование мошенничества Базымянского и иных лиц уже рассматривается в суде. Его имущество, стоимость которого 23 миллиона рублей, арестовано.
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