https://ria.ru/20230127/vzryvy-1848033550.html

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и подконтрольном Киеву Запорожье

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 27.01.2023

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге и подконтрольному Киеву Запорожье. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T23:05

2023-01-27T23:05

2023-01-27T23:05

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

кривой рог

украина

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге и подконтрольному Киеву Запорожье. Ранее в Днепропетровской области, где расположен Кривой Рог, и на подконтрольной Киеву территории Запорожья была объявлена воздушная тревога. Украинский "24 канал" сообщил о взрывах в Запорожье и Кривом Роге в своем Telegram-канале. Взрывы в Запорожье также подтвердил назначенный Киевом секретарь городского совета Анатолий Куртев. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в части Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230117/vandalizm-1845544289.html

запорожье

кривой рог

украина

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в мире, запорожье, кривой рог, украина