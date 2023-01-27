Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/vzryvy-1848033550.html
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и подконтрольном Киеву Запорожье
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 27.01.2023
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге и подконтрольному Киеву Запорожье. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T23:05
2023-01-27T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
кривой рог
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге и подконтрольному Киеву Запорожье. Ранее в Днепропетровской области, где расположен Кривой Рог, и на подконтрольной Киеву территории Запорожья была объявлена воздушная тревога. Украинский "24 канал" сообщил о взрывах в Запорожье и Кривом Роге в своем Telegram-канале. Взрывы в Запорожье также подтвердил назначенный Киевом секретарь городского совета Анатолий Куртев. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в части Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230117/vandalizm-1845544289.html
запорожье
кривой рог
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_99189aeddb8894d4dec6f6be6ece334f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожье, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Кривой Рог, Украина
23:05 27.01.2023
 
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и подконтрольном Киеву Запорожье

Украинский "24 канал" сообщил о взрывах в Кривом Роге и подконтрольном Киеву Запорожье

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге и подконтрольному Киеву Запорожье.
Ранее в Днепропетровской области, где расположен Кривой Рог, и на подконтрольной Киеву территории Запорожья была объявлена воздушная тревога.
Украинский "24 канал" сообщил о взрывах в Запорожье и Кривом Роге в своем Telegram-канале. Взрывы в Запорожье также подтвердил назначенный Киевом секретарь городского совета Анатолий Куртев.
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в части Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Оскверненный памятник Пушкину в Кривом Роге, Украина - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 17:20Специальная военная операция на Украине
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Кривом Роге
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеКривой РогУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала