https://ria.ru/20230127/volontery-1847774795.html

Общественник рассказал о волонтерах, помогающих участникам СВО

Общественник рассказал о волонтерах, помогающих участникам СВО - РИА Новости, 27.01.2023

Общественник рассказал о волонтерах, помогающих участникам СВО

Различную помощь участникам СВО оказывают абсолютно разные люди – от студентов до олигархов, и количество желающих помогать растет, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:25

2023-01-27T10:25

2023-01-27T10:25

специальная военная операция на украине

общество

россия

донбасс

европа

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Различную помощь участникам СВО оказывают абсолютно разные люди – от студентов до олигархов, и количество желающих помогать растет, рассказал РИА Новости глава межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов, волонтеры которой работают в Донбассе с 2014 года. "В целом, россияне трепетно относятся к СВО - они приняли ее, понимают, почему мы были вынуждены пойти на такой шаг, предпринять такие действия. Конечно, это было ожидаемо, и был общественный запрос в том, чтобы Россия все-таки решила этот конфликт", - говорит общественник. По его словам, помощь военным предлагают абсолютно разные люди. "Начиная от студентов, заканчивая олигархами, бизнесменами. Да, такие люди не афишируют свою помощь, просят не говорить про них публично, но они помогают - покупают что-то и передают, либо переводят деньги, чтобы мы сами купили необходимое", - рассказал Орлов. Он рассказал, что больше всего его тронула бабушка лет 85. "Мы сначала отказывали ей: "вы пожилой человек, это ваши сбережения, оставьте их детям". Но женщина настойчиво звонила и говорила: хочу помочь. Тогда мы сказали ей, чтобы она приезжала с родными, если они дадут добро, то мы примем от нее помощь. В результате она приехала к нам с детьми, которые полностью поддержали ее в решении помочь нам. Бабушка с родными очень просили купить именно беспилотник с тепловизором, а это очень дорогая вещь, которая стоит порядка 800 тысяч рублей. Мы купили этот беспилотник, передали подразделению, которое записало бабушке отдельное видео с благодарностью. Надеюсь, что он и сейчас служит", - сказал общественник. Отвечая на вопрос, каков средний объем пожертвований, Орлов отметил, что как такового его нет. "Люди переводят от пяти рублей и до миллиона рублей. В среднем люди скидывают 3-4 тысячи, кто-то это делает систематически: граждане собираются группой, скидываются, а потом раз в месяц переводят общую сумму", - отметил собеседник агентства. По его мнению, не должно быть разделения – большое или небольшое пожертвование. "Для меня было удивительно, но когда я смотрел выписки поступления денежных средств, то увидел, что даже заключенные из колоний присылают нам пожертвования. Несмотря на то, что зарабатывают там совсем немного, они стараются помочь фронту – переводят по 200-500 рублей, но не остаются в стороне. Ведь дело далеко не в том, сколько перевели: у всех разные возможности. Может, для того, кто перевел всего 500 рублей, это были большие деньги, которыми он пожертвовал", - заметил Орлов. "На самом деле количество людей, которые помогают, увеличивается. Даже те, кто еще в начале СВО думал постоять в сторонке, подождать и посмотреть, что будет, в итоге осознали, что это была не прихоть России, а необходимость - для того чтобы наше государство существовало целостным. Чтобы мы были не вассалами коллективного Запада, а самостоятельной страной, чтобы мы могли учить детей не тому сатанизму, который творится в Европе, а традиционным ценностям", - добавил общественник.

https://ria.ru/20230124/volontery-1847115396.html

https://ria.ru/20230106/volontery-1842171543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донбасс, европа