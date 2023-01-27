https://ria.ru/20230127/vklad-1847818331.html

Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом

Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом - РИА Новости, 27.01.2023

Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что попытки пересмотреть отечественный вклад в победу над нацизмом - оправдание преступлений этого режима, оно... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:13

2023-01-27T12:13

2023-01-27T12:44

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_0:356:2963:2023_1920x0_80_0_0_8b397f76378a2e7a91cc0f71b77ebbd9.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что попытки пересмотреть отечественный вклад в победу над нацизмом - оправдание преступлений этого режима, оно открывает путь для возрождения смертоносной идеологии, сообщается на сайте Кремля.Соответствующую телеграмму Путин направил организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц – Биркенау" (Освенцим)."Уважаемые друзья, сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, мы вспоминаем об одной из драматических страниц Второй мировой войны – освобождении Красной армией узников концлагеря "Аушвиц – Биркенау" (Освенцим). И, конечно, скорбим о миллионах погибших, ни в чём не повинных людей – евреев, представителей других национальностей – расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней", - заявил президент.Он отметил, что тогда, в 1945 году, "конец варварским планам нацистов положил, прежде всего, советский народ, который отстоял свободу и независимость Родины, спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы"."Мы должны четко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означает оправдание преступлений нацизма, открывает путь для возрождения его смертоносной идеологии", - отметил президент.

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), россия