https://ria.ru/20230127/vklad-1847818331.html
Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом
Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом - РИА Новости, 27.01.2023
Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что попытки пересмотреть отечественный вклад в победу над нацизмом - оправдание преступлений этого режима, оно... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:13
2023-01-27T12:13
2023-01-27T12:44
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что попытки пересмотреть отечественный вклад в победу над нацизмом - оправдание преступлений этого режима, оно открывает путь для возрождения смертоносной идеологии, сообщается на сайте Кремля.Соответствующую телеграмму Путин направил организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц – Биркенау" (Освенцим)."Уважаемые друзья, сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, мы вспоминаем об одной из драматических страниц Второй мировой войны – освобождении Красной армией узников концлагеря "Аушвиц – Биркенау" (Освенцим). И, конечно, скорбим о миллионах погибших, ни в чём не повинных людей – евреев, представителей других национальностей – расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней", - заявил президент.Он отметил, что тогда, в 1945 году, "конец варварским планам нацистов положил, прежде всего, советский народ, который отстоял свободу и независимость Родины, спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы"."Мы должны четко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означает оправдание преступлений нацизма, открывает путь для возрождения его смертоносной идеологии", - отметил президент.
https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), россия
Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
12:13 27.01.2023 (обновлено: 12:44 27.01.2023)
Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом
Президент Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что попытки пересмотреть отечественный вклад в победу над нацизмом - оправдание преступлений этого режима, оно открывает путь для возрождения смертоносной идеологии, сообщается
на сайте Кремля.
Соответствующую телеграмму Путин направил организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц – Биркенау" (Освенцим
).
"Уважаемые друзья, сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, мы вспоминаем об одной из драматических страниц Второй мировой войны – освобождении Красной армией узников концлагеря "Аушвиц – Биркенау" (Освенцим). И, конечно, скорбим о миллионах погибших, ни в чём не повинных людей – евреев, представителей других национальностей – расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней", - заявил президент.
Он отметил, что тогда, в 1945 году, "конец варварским планам нацистов положил, прежде всего, советский народ, который отстоял свободу и независимость Родины, спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы".
"Мы должны четко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означает оправдание преступлений нацизма, открывает путь для возрождения его смертоносной идеологии", - отметил президент.