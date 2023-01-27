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В Госдуме призвали создать рейтинг видеоигр, отражающий уровень жестокости
В Госдуме призвали создать рейтинг видеоигр, отражающий уровень жестокости - РИА Новости, 27.01.2023
В Госдуме призвали создать рейтинг видеоигр, отражающий уровень жестокости
В РФ нужна прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр, которая будет рекомендовать возраст, описывать уровень жестокости игры и другие параметры, заявил... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T20:10
2023-01-27T20:10
2023-01-27T20:10
общество
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антон горелкин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В РФ нужна прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр, которая будет рекомендовать возраст, описывать уровень жестокости игры и другие параметры, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, указав также на ненужность избыточного контроля. "Государство не должно заниматься избыточным контролем всех этих процессов, но что действительно необходимо – это прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр. Которая не только будет рекомендовать возраст, но еще описывать механики, уровень жестокости и некоторые другие параметры, и на основе этой информации каждый из нас сам решит, нужно ли ему или его ребенку в это играть", - написал Горелкин в своём телеграм-канале. По словам депутата, дети вряд ли будут пользоваться именно каталогом одобренных государством видеоигр, если такой появится.
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общество, россия, антон горелкин, госдума рф
Общество, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме призвали создать рейтинг видеоигр, отражающий уровень жестокости
Депутат Горелкин предложил создать рейтинг видеоигр, отражающий уровень жестокости