https://ria.ru/20230127/videoigry-1848012862.html

В Госдуме призвали создать рейтинг видеоигр, отражающий уровень жестокости

В Госдуме призвали создать рейтинг видеоигр, отражающий уровень жестокости - РИА Новости, 27.01.2023

В Госдуме призвали создать рейтинг видеоигр, отражающий уровень жестокости

В РФ нужна прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр, которая будет рекомендовать возраст, описывать уровень жестокости игры и другие параметры, заявил... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T20:10

2023-01-27T20:10

2023-01-27T20:10

общество

россия

антон горелкин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152177/39/1521773923_0:95:2800:1670_1920x0_80_0_0_f82648948641ae1937c388bfa8400262.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В РФ нужна прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр, которая будет рекомендовать возраст, описывать уровень жестокости игры и другие параметры, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, указав также на ненужность избыточного контроля. "Государство не должно заниматься избыточным контролем всех этих процессов, но что действительно необходимо – это прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр. Которая не только будет рекомендовать возраст, но еще описывать механики, уровень жестокости и некоторые другие параметры, и на основе этой информации каждый из нас сам решит, нужно ли ему или его ребенку в это играть", - написал Горелкин в своём телеграм-канале. По словам депутата, дети вряд ли будут пользоваться именно каталогом одобренных государством видеоигр, если такой появится.

https://ria.ru/20221219/videoigry-1839644906.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, антон горелкин, госдума рф