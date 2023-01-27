https://ria.ru/20230127/vatutin-1847910325.html

На Украине предложили демонтировать памятник Ватутину в Киеве

На Украине предложили демонтировать памятник Ватутину в Киеве - РИА Новости, 27.01.2023

На Украине предложили демонтировать памятник Ватутину в Киеве

Комиссия министерства культуры Украины рекомендовала Киевской городской администрации демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:18

2023-01-27T15:18

2023-01-27T15:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

ситуация в днр и лнр

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины рекомендовала Киевской городской администрации демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину, сообщили в минкульте. "Что касается памятника советскому генералу Николаю Ватутину, экспертная комиссия министерства культуры и информационной политики Украины рекомендовала Киевской городской администрации демонтировать и перенести его, а также признать объект отвечающим критериям и признакам памятника монументального искусства", - говорится в сообщении на сайте министерства. Тем не менее, ведомство заявляет, что решающее слово принадлежит администрации города. Также отмечается, что министерство будет рекомендовать властям Киева взять памятник Ватутину на учет в качестве музейного предмета и передать его в музейные фонды, поскольку экспертная комиссия министерства признала художественную ценность скульптуры. Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Ватутин погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221011/pamyatnik-1823240482.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр, великая отечественная война (1941-1945)