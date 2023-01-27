https://ria.ru/20230127/vatutin-1847910325.html
На Украине предложили демонтировать памятник Ватутину в Киеве
На Украине предложили демонтировать памятник Ватутину в Киеве - РИА Новости, 27.01.2023
На Украине предложили демонтировать памятник Ватутину в Киеве
Комиссия министерства культуры Украины рекомендовала Киевской городской администрации демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:18
2023-01-27T15:18
2023-01-27T15:18
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины рекомендовала Киевской городской администрации демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину, сообщили в минкульте. "Что касается памятника советскому генералу Николаю Ватутину, экспертная комиссия министерства культуры и информационной политики Украины рекомендовала Киевской городской администрации демонтировать и перенести его, а также признать объект отвечающим критериям и признакам памятника монументального искусства", - говорится в сообщении на сайте министерства. Тем не менее, ведомство заявляет, что решающее слово принадлежит администрации города. Также отмечается, что министерство будет рекомендовать властям Киева взять памятник Ватутину на учет в качестве музейного предмета и передать его в музейные фонды, поскольку экспертная комиссия министерства признала художественную ценность скульптуры. Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Ватутин погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20221011/pamyatnik-1823240482.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр, великая отечественная война (1941-1945)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Великая Отечественная война (1941-1945)
На Украине предложили демонтировать памятник Ватутину в Киеве
Минкульт Украины предложил городским властям Киева демонтировать памятник Ватутину
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины рекомендовала Киевской городской администрации демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину, сообщили в минкульте.
"Что касается памятника советскому генералу Николаю Ватутину, экспертная комиссия министерства культуры и информационной политики Украины рекомендовала Киевской городской администрации демонтировать и перенести его, а также признать объект отвечающим критериям и признакам памятника монументального искусства", - говорится в сообщении на сайте министерства. Тем не менее, ведомство заявляет, что решающее слово принадлежит администрации города.
Также отмечается, что министерство будет рекомендовать властям Киева взять памятник Ватутину на учет в качестве музейного предмета и передать его в музейные фонды, поскольку экспертная комиссия министерства признала художественную ценность скульптуры.
Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Ватутин погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.