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15:51 27.01.2023 (обновлено: 16:18 27.01.2023)
В Белом доме отрицают участие США в конфликте на Украине
Белый дом о конфликте на Украине: это не конфликт США или НАТО с Россией
© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Белом доме считают, что США и НАТО не вовлечены напрямую в происходящее на Украине, заявляя, что это конфликт России и Украины.
"Это война России против Украины... Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины", - заявил в эфире CNN координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, вовлечены ли США напрямую в конфликт на Украине.
Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс "полностью втянут в противостояние с нашей страной и это противостояние идет по нарастающей".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.
Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".