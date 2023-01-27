https://ria.ru/20230127/ukraina-1847926567.html

В Белом доме отрицают участие США в конфликте на Украине

В Белом доме отрицают участие США в конфликте на Украине - РИА Новости, 27.01.2023

В Белом доме отрицают участие США в конфликте на Украине

В Белом доме считают, что США и НАТО не вовлечены напрямую в происходящее на Украине, заявляя, что это конфликт России и Украины. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:51

2023-01-27T15:51

2023-01-27T16:18

специальная военная операция на украине

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украина

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нато

джон кирби

мария захарова

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Белом доме считают, что США и НАТО не вовлечены напрямую в происходящее на Украине, заявляя, что это конфликт России и Украины."Это война России против Украины... Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины", - заявил в эфире CNN координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, вовлечены ли США напрямую в конфликт на Украине.Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс "полностью втянут в противостояние с нашей страной и это противостояние идет по нарастающей".Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230126/germaniya-1847734300.html

https://ria.ru/20230125/sholts-1847360623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, нато, джон кирби, мария захарова, йенс столтенберг