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В Белом доме отрицают участие США в конфликте на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/ukraina-1847926567.html
В Белом доме отрицают участие США в конфликте на Украине
В Белом доме отрицают участие США в конфликте на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
В Белом доме отрицают участие США в конфликте на Украине
В Белом доме считают, что США и НАТО не вовлечены напрямую в происходящее на Украине, заявляя, что это конфликт России и Украины. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:51
2023-01-27T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
нато
джон кирби
мария захарова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Белом доме считают, что США и НАТО не вовлечены напрямую в происходящее на Украине, заявляя, что это конфликт России и Украины."Это война России против Украины... Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины", - заявил в эфире CNN координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, вовлечены ли США напрямую в конфликт на Украине.Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс "полностью втянут в противостояние с нашей страной и это противостояние идет по нарастающей".Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230126/germaniya-1847734300.html
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в мире, сша, украина, россия, нато, джон кирби, мария захарова, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, НАТО, Джон Кирби, Мария Захарова, Йенс Столтенберг
Материал дополняется
15:51 27.01.2023 (обновлено: 16:18 27.01.2023)
 
В Белом доме отрицают участие США в конфликте на Украине

Белый дом о конфликте на Украине: это не конфликт США или НАТО с Россией

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Белом доме считают, что США и НАТО не вовлечены напрямую в происходящее на Украине, заявляя, что это конфликт России и Украины.
"Это война России против Украины... Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины", - заявил в эфире CNN координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, вовлечены ли США напрямую в конфликт на Украине.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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МИД Германии прокомментировал слова Бербок о "войне Европы против России"
Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс "полностью втянут в противостояние с нашей страной и это противостояние идет по нарастающей".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.
Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияНАТОДжон КирбиМария ЗахароваЙенс Столтенберг
 
 
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