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Боррель призвал ЮАР убедить Россию "прекратить конфликт на Украине" - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/ukraina-1847905917.html
Боррель призвал ЮАР убедить Россию "прекратить конфликт на Украине"
Боррель призвал ЮАР убедить Россию "прекратить конфликт на Украине" - РИА Новости, 27.01.2023
Боррель призвал ЮАР убедить Россию "прекратить конфликт на Украине"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что ЮАР "использует свои хорошие отношения с Россией", чтобы прекратить конфликт на Украине. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:08
2023-01-27T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
юар
украина
россия
жозеп боррель
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что ЮАР "использует свои хорошие отношения с Россией", чтобы прекратить конфликт на Украине. "ЕС рассматривает ЮАР как важного партнера по сохранению международного основанного на верховенстве закона правопорядка… Поэтому я очень надеюсь, что ЮАР, наш стратегический партнер, использует свои хорошие отношения с Россией, и роль, которую страна играет в группе БРИКС, чтобы убедить Россию остановить войну", - сказал он во время своего визита в ЮАР. Боррель также подчеркнул, что конфликт на Украине "происходит на территории Европы, но затрагивает весь мир, включая Африку". "ЕС уважает нейтральную позицию ЮАР и право проводить собственную внешнюю политику. ЕС не просит выбирать ту или иную сторону, мы только просим страны встать на сторону ООН", - указал Боррель. Ранее Боррель также напомнил ЮАР, что ЕС является его важнейшим торговым и инвестиционным партнером. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, юар, украина, россия, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Украина, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:08 27.01.2023 (обновлено: 15:23 27.01.2023)
 
Боррель призвал ЮАР убедить Россию "прекратить конфликт на Украине"

Боррель призвал ЮАР использовать отношения с Россией для прекращения конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что ЮАР "использует свои хорошие отношения с Россией", чтобы прекратить конфликт на Украине.
"ЕС рассматривает ЮАР как важного партнера по сохранению международного основанного на верховенстве закона правопорядка… Поэтому я очень надеюсь, что ЮАР, наш стратегический партнер, использует свои хорошие отношения с Россией, и роль, которую страна играет в группе БРИКС, чтобы убедить Россию остановить войну", - сказал он во время своего визита в ЮАР. Боррель также подчеркнул, что конфликт на Украине "происходит на территории Европы, но затрагивает весь мир, включая Африку".
"ЕС уважает нейтральную позицию ЮАР и право проводить собственную внешнюю политику. ЕС не просит выбирать ту или иную сторону, мы только просим страны встать на сторону ООН", - указал Боррель. Ранее Боррель также напомнил ЮАР, что ЕС является его важнейшим торговым и инвестиционным партнером.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 13:37
СМИ: прием Лаврова в ЮАР показывает, что Запад не смог изолировать Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮАРУкраинаРоссияЖозеп БоррельЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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