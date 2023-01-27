15:08 27.01.2023 (обновлено: 15:23 27.01.2023)
Боррель призвал ЮАР убедить Россию "прекратить конфликт на Украине"
Боррель призвал ЮАР использовать отношения с Россией для прекращения конфликта на Украине
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что ЮАР "использует свои хорошие отношения с Россией", чтобы прекратить конфликт на Украине.
"ЕС рассматривает ЮАР как важного партнера по сохранению международного основанного на верховенстве закона правопорядка… Поэтому я очень надеюсь, что ЮАР, наш стратегический партнер, использует свои хорошие отношения с Россией, и роль, которую страна играет в группе БРИКС, чтобы убедить Россию остановить войну", - сказал он во время своего визита в ЮАР. Боррель также подчеркнул, что конфликт на Украине "происходит на территории Европы, но затрагивает весь мир, включая Африку".
"ЕС уважает нейтральную позицию ЮАР и право проводить собственную внешнюю политику. ЕС не просит выбирать ту или иную сторону, мы только просим страны встать на сторону ООН", - указал Боррель. Ранее Боррель также напомнил ЮАР, что ЕС является его важнейшим торговым и инвестиционным партнером.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.