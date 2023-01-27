https://ria.ru/20230127/ukraina-1847847249.html

Запад готов на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявили в МИД

Запад готов на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявили в МИД - РИА Новости, 27.01.2023

Запад готов на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявили в МИД

Ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявила в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:27

2023-01-27T13:27

2023-01-27T13:41

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ранее он (Владимир Зеленский) анонсировал намерение использовать натовское оружие для ударов по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим российским городам. Все это является еще одним свидетельством намерения Запада повысить ставки в конфликте, что ведет к его затягиванию и увеличению жертв. Ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и его натовские кураторы готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб нашей стране", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.

https://ria.ru/20230127/ukraina-1847814526.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев