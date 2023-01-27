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Запад готов на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявили в МИД - РИА Новости, 27.01.2023
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Запад готов на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявили в МИД
Запад готов на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявили в МИД - РИА Новости, 27.01.2023
Запад готов на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявили в МИД
Ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявила в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:27
2023-01-27T13:41
в мире
россия
украина
киев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ранее он (Владимир Зеленский) анонсировал намерение использовать натовское оружие для ударов по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим российским городам. Все это является еще одним свидетельством намерения Запада повысить ставки в конфликте, что ведет к его затягиванию и увеличению жертв. Ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и его натовские кураторы готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб нашей стране", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
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в мире, россия, украина, киев
В мире, Россия, Украина, Киев
13:27 27.01.2023 (обновлено: 13:41 27.01.2023)
 
Запад готов на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявили в МИД

МИД: об обороне Украины речь не идет, Запад хочет нанести максимальный ущерб России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ранее он (Владимир Зеленский) анонсировал намерение использовать натовское оружие для ударов по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим российским городам. Все это является еще одним свидетельством намерения Запада повысить ставки в конфликте, что ведет к его затягиванию и увеличению жертв. Ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и его натовские кураторы готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб нашей стране", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
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