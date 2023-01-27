https://ria.ru/20230127/ugol-1848036073.html

Немецкий министр признал, что для отказа от угля Германии нужен газ

Немецкий министр признал, что для отказа от угля Германии нужен газ - РИА Новости, 27.01.2023

Немецкий министр признал, что для отказа от угля Германии нужен газ

Германия использует уголь для экономии газа, чтобы отказаться от этого, стране требуется газ, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T23:47

2023-01-27T23:47

2023-01-27T23:47

германия

россия

украина

роберт хабек

олаф шольц

экономика

экология

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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Германия использует уголь для экономии газа, чтобы отказаться от этого, стране требуется газ, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. "Мы используем угольный энергоноситель для экономии газа. Катастрофой климатической политики было бы, если после следующей зимы нам придется сказать: мы вынуждены дольше эксплуатировать эти угольные электростанции, потому что не позаботились о достаточном запасе газа. Уголь для производства электроэнергии - это грех климатической политики. Чтобы перестать совершать его, в настоящий момент нам все еще нужен газ", - сказал Хабек в интервью немецкой газете Tageszeitung. Власти Германии ранее заявляли, что в настоящее время страна планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230112/ugol-1844426770.html

https://ria.ru/20230122/rusofobiya-1846514234.html

германия

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, россия, украина, роберт хабек, олаф шольц, экономика, экология