https://ria.ru/20230127/tribunal-1847893750.html

В ЕК заявили о невозможности продвинуть в ООН идею трибунала по Украине

В ЕК заявили о невозможности продвинуть в ООН идею трибунала по Украине - РИА Новости, 27.01.2023

В ЕК заявили о невозможности продвинуть в ООН идею трибунала по Украине

Министры юстиции Евросоюза обсуждают создание так называемого "трибунала по Украине", но большинства для продвижения такого решения через Генассамблею ООН на... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:48

2023-01-27T14:48

2023-01-27T19:39

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Министры юстиции Евросоюза обсуждают создание так называемого "трибунала по Украине", но большинства для продвижения такого решения через Генассамблею ООН на данный момент нет, сказал журналистам еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс перед началом неформального Совета ЕС по вопросам юстиции в Швеции. При этом решение данного вопроса лежит не в компетенции Генассамблеи, а является прерогативой Совбеза ООН, где у России есть право вето. По словам Рейндерса, рассматриваются разные варианты движения по этому пути, какой-либо конкретики пока нет, но для начала надо заручиться поддержкой не только стран ЕС, но и международных партнеров. "Еврокомиссия пытается убедить не только государства-члены ЕС, но и международных партнеров в том, что нам необходимо начать процесс. Мы, конечно, на данный момент не можем сформировать большинство в Генеральной ассамблее, но необходимо сделать первый шаг", - пояснил он. По словам еврокомиссара, министры также обсуждают вопросы преследования за "военные преступления" или "преступления против человечности". Это, по мнению Рейндерса, возможно в сотрудничестве с Международным уголовным судом, генеральным прокурором Украины. Кроме того, некоторые европейские государства проводят собственные расследования. Эти вопросы, по словам еврокомиссара, будут обсуждаться на предстоящем совещании коллегии Еврокомиссии с правительством Украины в Киеве на следующей неделе. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Европейская комиссия в конце ноября прошлого года выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". Россия не является участницей МУС. В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в конце 2022 года. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге. Европарламент 19 января на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ "для репараций" Украине. В настоящее время оба вопроса также изучают на своих заседаниях в Брюсселе постоянные представители стран Евросоюза.

https://ria.ru/20230123/tribunal-1846773902.html

https://ria.ru/20230120/tribunal-1846285067.html

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, дидье рейндерс, геннадий гатилов, брюссель, оон, евросоюз, еврокомиссия