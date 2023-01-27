https://ria.ru/20230127/trevoga-1847891703.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:46

2023-01-27T14:46

2023-01-27T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в пятницу утром сигнал тревоги был объявлен в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Согласно данным министерства, в 14.35 мск воздушная тревога снова была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

украина

днепропетровская область

киев

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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф