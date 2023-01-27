https://ria.ru/20230127/trevoga-1847780174.html

На подконтрольной Киеву части Запорожья и ДНР объявили воздушную тревогу

На подконтрольной Киеву части Запорожья и ДНР объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2023

На подконтрольной Киеву части Запорожья и ДНР объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Запорожской области Украины и подконтрольной Киеву части ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:43

2023-01-27T10:43

2023-01-27T10:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Запорожской области Украины и подконтрольной Киеву части ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога ранее в пятницу была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Согласно данным ресурса, воздушную тревогу объявили в 10.15 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, запорожская область