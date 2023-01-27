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На подконтрольной Киеву части Запорожья и ДНР объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/trevoga-1847780174.html
На подконтрольной Киеву части Запорожья и ДНР объявили воздушную тревогу
На подконтрольной Киеву части Запорожья и ДНР объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2023
На подконтрольной Киеву части Запорожья и ДНР объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Запорожской области Украины и подконтрольной Киеву части ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:43
2023-01-27T10:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Запорожской области Украины и подконтрольной Киеву части ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога ранее в пятницу была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Согласно данным ресурса, воздушную тревогу объявили в 10.15 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
10:43 27.01.2023
 
На подконтрольной Киеву части Запорожья и ДНР объявили воздушную тревогу

На подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрохожие на улице Мелитополя
Прохожие на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Запорожской области Украины и подконтрольной Киеву части ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога ранее в пятницу была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Согласно данным ресурса, воздушную тревогу объявили в 10.15 (мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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