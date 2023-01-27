https://ria.ru/20230127/tanki-1847904078.html

Поставки танков на Украину не изменят баланс на поле боя, заявил сенатор

Поставки танков на Украину не изменят баланс на поле боя, заявил сенатор - РИА Новости, 27.01.2023

Поставки танков на Украину не изменят баланс на поле боя, заявил сенатор

Поставки западными странами танков на Украину не изменят баланс сил на поле боя, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:07

2023-01-27T15:07

2023-01-27T16:35

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Поставки западными странами танков на Украину не изменят баланс сил на поле боя, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.Он подчеркнул, что речь идет не только о НАТО и ЕС, поскольку о готовности поставлять танки уже заявили Финляндия и Норвегия.При этом он добавил, что поставки этих вооружений потребуют дополнительных усилий со стороны России.Вместе с тем, Чижов отметил, что западные танки на Украине "не в состоянии (обеспечить) перелом".По мнению законодателя, заявления о поставках танков - это психологический рубеж, поскольку ранее западные страны говорили сначала о гуманитарной помощи Украине, а затем об оборонительном вооружении.Чижов напомнил, что на поставки танков на Украину, по мнению самих западных политиков, потребуется время. При этом каждая последующая модификация европейских и американских танков получается тяжелее, некоторые из них уже вышли на уровень порядка 70 тонн. По его мнению, самое раннее, когда первые танки могут появиться на территории Украины, "это весна".Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, владимир чижов, совет федерации рф, в мире, нато, германия, евросоюз, сша, m1 abrams