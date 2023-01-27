https://ria.ru/20230127/stalingrad-1847813705.html

В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград

В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 27.01.2023

В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград

Никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:03

2023-01-27T12:03

2023-01-27T12:16

волгоград

сталинград

общество

дмитрий песков

сталинградская битва (1942-1943)

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее бывший премьер-министр РФ, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград. По словам Степашина, понятие "город-герой Сталинград" присутствует в исторической памяти и абсолютное большинство граждан Волгограда называют себя сталинградцами."Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли переименование Волгограда в Сталинград в Кремле.

https://ria.ru/20230126/stalingrad-1847608236.html

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сталинград

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Кирилл Волков

волгоград, сталинград, общество, дмитрий песков, сталинградская битва (1942-1943), россия