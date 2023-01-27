https://ria.ru/20230127/stalingrad-1847813705.html
В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград
В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 27.01.2023
В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград
Никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:03
2023-01-27T12:03
2023-01-27T12:16
волгоград
сталинград
общество
дмитрий песков
сталинградская битва (1942-1943)
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее бывший премьер-министр РФ, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград. По словам Степашина, понятие "город-герой Сталинград" присутствует в исторической памяти и абсолютное большинство граждан Волгограда называют себя сталинградцами."Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли переименование Волгограда в Сталинград в Кремле.
https://ria.ru/20230126/stalingrad-1847608236.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоград, сталинград, общество, дмитрий песков, сталинградская битва (1942-1943), россия
Волгоград, Сталинград, Общество, Дмитрий Песков, Сталинградская битва (1942-1943), Россия
12:03 27.01.2023 (обновлено: 12:16 27.01.2023)
В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград
Песков заявил, что обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград не ведется